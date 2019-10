El Girona més fràgil suma un altre disgust

Aquest Girona ni aixeca el vol ni fa la sensació que ho hagi de fer. Transcorregut més d'un quart de Lliga (12 jornades), l'equip ha encaixat més derrotes (6) que victòries (5) i així, és impossible, no ja optar a l'ascens directe, sinó també al play-off. Ahir al Nuevo Carlos Tartiere, el conjunt de Juan Carlos Unzué va tornar a caure amb claredat contra un Oviedo molt més efectiu i que va beneficiar-se de l'absurda i rigorosa expulsió de Granell al quart d'hora de joc (m. 16). Les dues targetes grogues en dos minuts que va veure el capità blanc-i-vermell van ser un dels molts despropòsits que van condemnar l'equip a una altra desfeta. I això que els gironins ho van intentar i Stuani va retallar distàncies ja en inferioritat numèrica (m. 45), després que Juanpe hagués regalat còmicament el 2-0 (m. 33). La fortuna tampoc somriuria els gironins a la segona part i Borja Sánchez va sentenciar un minut després que Lolo González hagués evitat l'empat. El 3-2 de Gual va posar emoció als minuts finals (m. 83) i va servir per veure almenys que l'equip, a diferència d'altres cops, no va rendir-se abans d'hora i fins i tot va fregar l'empat. Bárcenas, al contracop, acabaria amb les esperances d'un Girona que va tornar a naufragar. La derrota i els 16 gols encaixats fins ara confirmen que hi ha quelcom que grinyola i que faria bé Unzué de trobar-ho abans no sigui massa tard.