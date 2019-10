Girona B El filial, perfecte mirall de com s'és líder amb efectivitat a les àrees

Mentre el Girona navega sense trobar el rumb correcte i ara cau ara s'aixeca tot intentant acostar-se, amb poc èxit, a les posicions d'ascens, ben a prop té un bon exemple de com fer-ho. A pocs quilòmetres de Montilivi, a Riudarenes, el Girona B ha començat el curs com un coet i camina amb pas ferm, amb un bonic frec-a-frec amb el Palamós, cap al tan anhelat ascens a Tercera Divisió.

El conjunt que prepara Àxel Vizuete és l'antítesi del primer equip. Sòlid, efectiu, golejador i convincent, el filial blanc-i-vermell s'ha enfilat al lideratge de Primera Catalana gràcies a un començament de curs espectacular. Sis victòries, només un empat i cap derrota en set jornades han donat als de Vizuete un balanç que fa patxoca i que s'enfila fins als 19 punts. La clau de l'èxit, com el mateix Juan Carlos Unzué reconeix moltes vegades en roda de premsa, és l'efectivitat a les dues àrees. No només a la rival, sinó també a la pròpia, on l'equip tan sols ha encaixat dos gols i tots dos des del punt de penal. Tot al contrari que el primer equip, que n'ha rebut setze en dotze jornades i s'ha convertit en un dels més golejats de la categoria. Una sagnia que el mateix Unzué ha admès que era d'allò més preocupant i que ha estat treballant com mai abans ho havia fet per arranjar-la.

«A Segona A, la porteria a zero és clau de tot». Aquesta frase a la qual tot sovint solia recórrer l'exmigcampista del Girona Jordi Matamala pot semblar caduca i allunyada del que genera el club actualment, però ara mateix té més força que mai. Els gironins tan sols han aconseguit mantenir tres cops la seva porteria a zero aquesta temporada (contra el Racing, Las Palmas i també Màlaga). Per contra, la fortalesa defensiva del filial és, sens dubte, la clau del seu èxit. Entre els dos porters del filial, Jonathan Morilla i Yossouf Koita, han tancat amb pany i forrellat la porteria. Els dos únics gols encaixats pel filial han estat tots dos de penal en les dues primeres jornades del campionat contra el Tona (4-1) i el Parets (1-3). Des de llavors, les victòries s'han anat encadenant, llevat d'un empat sense gols al camp de la FE Grama (0-0). Guineueta (1-0), Llagostera B (1-0) i Júpiter (0-4) han cedit al potencial d'un equip que enguany confia aprovar el que tant se li resisteix els darrers anys. Carlos Martínez (4) i Dani Homet (3) són els màxims golejadors d'un equip que n'ha fet 16.

La lluita amb el Palamós es preveu d'allò més interessant sempre que tots dos equips mantinguin aquest ritme, i de ben segur que fins a final de temporada no es definirà quin dels dos acaba primer i assoleix l'ascens directe. Mentrestant, a Segona A, el Cadis ha posat la directa i, almenys de moment, amb la marxa que duu, no sembla pas que el Girona pugui anar-s'hi acostant.