El mercat ofereix un munt de noms i perfils ben diferents

I ara què? Destituït Juan Carlos Unzué, qui ahir s'acomiadava a Montilivi, ara al club li toca moure fitxa de nou. El relleu del navarrès, almenys momentani, és un Juan Carlos Moreno que dirigirà l'equip diumenge coincidint amb la visita de l'Alcorcón. Està per veure si serà un fet aïllat o no, perquè des del club no es descarta la possibilitat que, depenent de quines siguin les sensacions d'aquests dies i sobretot el resultat i la imatge del cap de setmana, el mateix Moreno allargui la seva etapa. Ara bé, el club pentina el mercat tot buscant un substitut de garanties per a Unzué a l'espera d'encertar-la. D'alternatives, al damunt de la taula, n'hi ha a cabassos. De perfils, també. Maneres diverses de veure el futbol i alhora també pretensions econòmiques de tota mena. N'hi ha per triar i remenar i tant la direcció esportiva com la propietat mantenen el contacte tot intentant posar-se d'acord.

És inevitable que, en una situació com aquesta, els noms comencin a treure el cap. Passa aquí i arreu, cada cop que un entrenador salta per les circumstàncies que sigui. Seria fàcil recuperar la memòria a curt termini i apuntar que l'andalús Francisco Rodríguez va ser un dels candidats aquest passat estiu per aterrar a Montilivi i que, veient que encara no té equip, el Girona s'hi tornarà a interessar. El cas és que Francisco, després de decidir no continuar al capdavant de l'Osca, fa temps tot esperant una oportunitat a Primera. Si fa no fa, una situació similar a la d'Abelardo Fernández, a l'atur després de no acceptar la proposta de renovació que l'Alabès li havia ofert mesos enrere. L'asturià va pujar l'Sporting a la màxima categoria i, com Francisco, també és a l'espera que algun tècnic de l'elit salti. El seu sou, a més, no és pas dels baixos. Com tampoc ho és el de Javi Gracia, que ha dirigit el Cadis, Vila-real B i Almeria (amb ascens inclòs) a Segona, a part d'entrenar a Primera, tant a Espanya (Osasuna, Màlaga) i Anglaterra (Watford).

Si es busca algú que conegui la categoria i que hi hagi entrenat no fa pas tant, el ventall és ben ampli. Començant per Juan Ramón López Muñiz, un habitual del futbol espanyol amb passat al Màlaga, Racing, Alcorcón i Llevant. Amb el conjunt granota, precisament, va pujar a Primera l'any en què el Girona també va ascendir. S'hi pot sumar Pep Lluís Martí, amb menys experiència que l'anterior, però amb dos cursos i mig irregulars a Tenerife i un últim tram de temporada al Deportivo en què se li va escapar l'ascens en l'últim partit de la darrera eliminatòria del play-off. El mercat també ofereix noms com els de José Luis Oltra, Julio Velázquez, José Ángel Ziganda, Rubén Baraja o fins i tot Fernando Hierro.

Ara bé... d'opcions n'hi ha mil. I saber exactament què vol el Girona no és fàcil. Pot apostar per algú que conegui perfectament la categoria, però tampoc és descartable algun experiment per intentar mantenir la filosofia de joc que té enamorada la propietat. Fins ara, la transició d'un estil a un altre no ha acabat de rutllar. Veurem si es continua insistint o si, per contra, es fa marxa enrere.