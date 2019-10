Moreno. Un tècnic interí però sense data de caducitat

Fulminat Juan Carlos Unzué dilluns al vespre, el Girona no té cap pressa a l'hora de trobar-li un substitut. De fet ja el té i és Juan Carlos Moreno. En el comunicat emès abans-d'ahir el club assegurava que el tècnic del Prat de Llobregat dirigirà l'equip diumenge a Montilivi contra l'Alcorcón (12.00). O el que és el mateix, que descarta, almenys fins diumenge, anunciar el fitxatge un nou entrenador amb més experiència. Això no vol dir que hi renunciï, sinó que manté, sense tantes presses, la recerca d'un entrenador més contrastat en categories superiors. En aquest sentit, i malgrat que tothom assenyali Moreno com a entrenador provisional, la interinitat del tècnic potablava no és tan clara. Un bon resultat contra l'Alcorcón i, sobretot, una millora pel que fa a la imatge, podrien allargar l'etapa de Moreno a la banqueta més temps.

De moment, el Girona no es vol ni precipitar ni posar pressió en la tria d'un nou entrenador i per això deixa oberta la porta a la continuïtat de Moreno més enllà, no ja de diumenge, sinó de fins i tot la setmana que ve. Sigui com sigui, de ben segur que el director esportiu, Quique Cárcel, treballa amb una bona cartera de noms d'entrenadors amb experiència recent tant a Segona A com a Primera. El director esportiu feia algunes setmanes que veia que l'equip no rutllava i finalment dilluns va decidir prémer una decisió que abans del triomf contra el Deportivo de la Corunya (3-1) ja tenia a punt.

Amb 44 anys, l'experiència de Moreno com a primer entrenador es redueix a tres temporades a Tercera Divisió al capdavant del Numància B. Sòria ha marcat sens dubte la carrera de Moreno. Format al planter del Barça -on va coincidir amb Cárcel- i membre de la Lleva del Mini (1995-96) amb Celades, De la Peña, Velamazán, Roger Garcia i Quique Álvarez, les portes del Camp Nou se li van tancar després de 15 partits i una greu lesió de genoll. Albacete, Lleida, Recreativo de Huelva, Terrassa i Extremadura van ser els seus destins abans que el 2003 aterrés a Los Pajaritos. Curiosament l'estadi sorià, llavors l'antic, va ser l'escenari dels dos únics gols de Moreno amb el primer equip del Barça en la famosa eliminatòria contra el Numància (2-2) del curs 95-96. Amb el Numància s'hi estaria fins al 2009 abans de tancar la seva carrera al Cartagena. El 2011 tornaria a Sòria per ser el segon de Machín dues temporades i el 2013 va encetar la seva carrera en solitari amb el filial.

El 2016 va deixar Sòria per tornar a Catalunya i entrar a treballar a l'àrea esportiva del Girona. El desembre del 2017 va ser nomenat entrenador del Peralada, llavors el filial, en substitució d'Arnau Sala, però al cap de pocs dies se'n va desdir i el Girona va fitxar Chicho. Moreno va continuar als despatxos de Montilivi fins que aquest estiu va entrar al cos tècnic d'Unzué. Ara n'agafa el testimoni sense, en principi, cap data de caducitat. Caldrà veure, però, si els contactes i converses que manté i ha mantingut Cárcel amb d'altres entrenadors avancen o bé el màxim responsable esportiu es decanta per mantenir Moreno a la banqueta fins a final de curs.