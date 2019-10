Cárcel reparteix responsabilitats pel canvi de tècnic

Les urgències de veure's lluny de l'objectiu i sentir que l'equip no mostrava cap senyal de progressió han obligat aquesta setmana Quique Cárcel a destituir el seu primer entrenador des que és director esportiu del Girona. «No m'agrada haver de ser aquí», se sincerava ahir a l'hora de donar la cara en conferència de premsa. Cárcel va justificar l'adeu de Juan Carlos Unzué per la irregularitat de l'equip i els números. «Fa 12 jornades que ha començat el curs i l'equip no em transmet el que m'agradaria. L'equip no té una línia ascendent sinó irregular. Tinc la sensació que no va a més. Em toca prendre decisions i ho faig perquè l'equip no flueix», deia. Cárcel no va voler focalitzar tota la culpa en Unzué sinó que la reparteix i se'n queda una bona part. «El míster, els jugadors i jo, tots tenim les nostres responsabilitats. No hi ha un culpable sol. Soc el primer responsable però n'hi ha 25 més. Tots hem de fer un pas endavant. Això és futbol i tenim un objectiu molt concret. Sento que el més qüestionat soc jo i que el meu crèdit s'acaba. No em sento assenyalat. El club confia en mi i és una gran sort. De vegades m'estranya i tot. No soc ruc», subratllava.

Ahir al matí, Juan Carlos Moreno va dirigir la primera sessió d'entrenament com a nou entrenador del Girona amb encara el dubte de saber quin recorregut tindrà. Cárcel no va aclarir al cent per cent els dubtes sobre la interinitat del pratenc. «Hi confio. Sé que és una persona preparada i coneix l'equip. Tot i això, ara només penso en el partit de diumenge. Espero que hi hagi canvis i alegries». Cárcel desitja que el relleu a la banqueta suposi un canvi per a l'equip. «Vull regularitat i determinació. També recueprar la humilitat. Espero que amb el canvi l'encertem» assegurava. La continuïtat de Moreno més enllà del partit de l'Alcorcón, és una incògnita tot i que tot fa pensar que l'ex del Numància B serà una solució provisional. Ena ques sentit, Cárcel reconeixia que paral·lelament enraonarà amb altres entrenadors a partir d'aquesta setmana. «El poso perquè sé que se'n pot sortir. Fins ara no havia parlat ni m'havia reunit amb cap altre entrenador. Ara sí que he de treballar, aviam què pot passar».

Pel que fa al perfil d'un possible nou entrenador, Cárcel va confessar què busca. «Algú amb fam i a qui li brillin els ulls amb el projecte», va descriure sense decantar-se per si ha de ser un tècnic amb la filosofia de joc de tenir la possessió o, en canvi, d'anar més a la idea. «Jo el que vull és pujar. Ha de saber fer funcionar la plantilla que tenim», va subratllar. Cárcel va obrir la porta a reforçar l'equip al mercat d'hivern amb el pivot defensiu tan enyorat aquestes primer tram de Lliga. Al mateix temps va llançar una petita pua a la plantilla. «Es diu que és la millor de la categoria i és mentida. Els fets ho demostren. Poden oferir més de si». En aquest sentit, Cárcel va tornar a destacar l'esperit del Fuenlabrada en aquest primer tram de curs. «La fam que em demostra el Fuenlabrada m'agrada més que algunes coses que he vist a Montilivi alguns dies. No és un problema d'actitud, sinó de coco», va acabar matisant.

Cárcel va refusar comparar la situació d'enguany amb la del curs passat en què va mantenir Eusebio fins al final. «La gent es pensa que no el vam fer fora perquè vaig ser tou i no és així. Em pensava que se'n sortiria. Ara és diferent. Hi ha molta més pressió i necessitem una regularitat que no tenim», argumentava.