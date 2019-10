Valladolid i Getafe, els exemples més recents de l'èxit d'un relleu d'entrenador

«Jo vull pujar» deia ahir Quique Cárcel intentant explicar que el perfil del nou tècnic li era igual mentre aconseguís l'objectiu. Unzué ha estat fulminat però l'ascens directe no és a una distància insalvable. El Cadis va disparat, sí, però són 4 els punts que separen els gironins de la segona posició i 3 del play-off. Això sí, si el Girona vol pujar ho haurà de fer amb un entrenador nou. Juan Carlos Moreno o qui sigui seran els encarregats d'intentar anar escalant llocs a la classificació. Normalment, la destitució d'un entrenador no ha estat mai cap garantia però sí que hi ha exemples, alguns de força recents, d'equips que han aconseguit pujar a Primera després de fulminar l'entrenador que havia començat el curs. En les últimes vint temporades, n'hi ha hagut deu.

El precedent més recent el trobem fa només un parell de temporades (2017-18) quan Sergio González es va fer càrrec del Valladolid en substitució de Luis César a la 34a jornada i amb 8 partits va dur-lo a Primera des dels play-off. El curs de l'ascens del Girona (16-17) el Getafe de Esnaider va signar un inici de Lliga horrorós i a la 7a jornada era penúltim. L'arribada de Bordalás va canviar-ho tot i l'equip va acabar pujant per la via del play-off. La temporada 2014-15, el Betis va ascendir amb Mel que havia rellevat l'interí Merino, que ho havia fet abans amb Velázquez. Còrdova, Vila-real (2 cops), Llevant, Racing i Sevilla també van aconseguir-ho amb dos entrenadors.