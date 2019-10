«El Girona continua sent el gran favorit per pujar a Primera»

Què diria als que es pensen que Alcorcón pagarà els plats trencats de la situació que viu el Girona?

No ens hem de centrar en això, sinó en nosaltres. És clar que tindrem un complicat. Fora de casa sempre ho és i més contra un rival tan fort.

Són el segon millor visitant de la categoria i encara no han perdut a domicili (3 triomfs i 3 empats). Això és una bona carta de presentació per fer que tothom estigui alerta.

Hem de continuar sumant a fora. Costa però sí que estem en una bona dinàmica.

Com explica aquesta doble cara a casa i a fora? Normalment Santo Domingo ha estat un fortí per a l'Alcorcón

És realment sobtant, sí. A casa ens han penalitzat detalls. Intentem que Santo Domingo sigui un fortí i treballem per revertir aquesta situació.

El Girona no acaba de rutllar. El veu encara com el gran candidat a l'ascens?

Sense cap mena de dubte. Coneixem la gran plantilla i el gran projecte que tenen per tornar a Primera. No han tingut el millor començament de temporada però sabem que tenen individualitats amb molta qualitat.

El canvi d'entrenador pot ser un revulsiu pel Girona?

Sempre que hi ha un canvi la gent s'activa altre cop. De vegades és necessari. Nosaltres però, no hi pensem en el rival i ens centrem en nosaltres.

Considera que el Girona nota la pressió per pujar ?

No sé fins a quin punt. A tothom li agrada ser en un projecte ambiciós. Quan no van bé les coses es generen més dubtes. És un projecte important i no crec que els pesi.

Quin és l'objectiu de l'Alcorcón aquesta temporada?

Ara mateix, el Girona. No pensem en res més. Més endavant ja marcarem els objectius on podem arribar.

Els ha afectat el canvi de propietaris d'aquest estiu?

Ha entrat gent de l'Aspire. Hi ha hagut molts canvis i la gent està il·lusionada. El projecte és ambiciós.

Quines diferències troba entre l'exGirona Cristóbal Parralo, el tècnic de l'any passat i Fran Fernández, el d'enguany?

Cadascú té la seva manera d'interpretar el joc. Són diferents però molt vàlids i ambiciosos tots dos.

Li tocarà barallar-se amb Stuani. El motiva?

Sí. Sempre és bonic tenir grans jugadors com a rivals. Serà un os dur de rosegar.

Vostès tenen Stoitchkov, que ha començat com un coet i ja ha fet 7 gols...

No només ell. És un jugador molt treballador i amb gran qualitat. El fet de tenir encert de cara a porteria li dóna un plus que necessitava. És molt complet.

Li han parlat Dorca i Sandaza del Girona i de Girona?

L'Albert està fastiguejat per no poder venir perquè és d'allà i en Fran hi va poder viure dues temporades molt bones i guarda molt bon record del club i de la gent.

Qualsevol jugador somia arribar a Primera. Vostè va pertànyer a l'Eibar però va acabar cedit dos anys seguits i ara ja és propietat de l'Alcorcón. Què li va faltar per quedar-se?

Això ja indica el nivell que hi ha a l'Eibar i a Primera. Mai és fàcil fer el salt. Sóc conscient que és una carrera de llarga distància. Haurà de continuar evolucionat i creixent per arribar-hi.