Pendents del retorn de Sandaza

El darrer Girona-Alcorcón, a finals de la temporada de l'ascens dels gironins a Primera Divisió, va acabar sense gols (0-0). Sobre la gespa, aquell dia, la sala de màquines de tots dos equips estava atapeïda de jugadors gironins. Del bàndol local, Eloi Amagat i Pere Pons van ser els encarregats d'organitzar el joc, mentre que pel conjunt madrileny, el saltenc Dani Toribio era el pivot. Amb Eloi Amagat a l'Olot, Pere Pons a l'Alabès i Dani Toribio al Racing de Santander, la representació de gironins aquest diumenge quedava reduïda a Gerard Gumbau, Àlex Granell i Albert Dorca. Tanmateix, el capità no podrà enfrontar-se diumenge a l'Alcorcón arran de la sanció que li ha imposat el Comitè per la seva expulsió a Oviedo. Curiosament, el 6 blanc-i-vermell tampoc va poder jugar el partit de fa tres temporades perquè en l'anterior jornada al camp del Llevant havia vist la desena groga del curs i li va tocar descansar. L'únic que hi serà serà Gerard Gumbau, perquè Dorca també va ser expulsat en l'anterior jornada contra l'Almeria i no podrà tornar a Montilivi.

La cara de ràbia d'Albert Dorca, de 36 anys, quan va veure la segona targeta groga contra l'Almeria diumenge passat ho deia tot. Deixava els seus companys amb deu però també sabia que no podria tornar a casa seva, on va jugar set temporades, del 2005 al 2012. La darrera vegada que Dorca es va enfrontar al Girona va ser el gener del 2017 al Martínez Valero quan defensava la samarreta de l'Elx (1-0).

Qui tampoc és gaire clar que torni a Montilivi diumenge és Fran Sandaza. El davanter castellà va ser tot un ídol en les dues temporades que va jugar al Girona (2014-15 i 16-17) i en què va viure la decepció de l'ascens frustrat contra el Lugo i també l'eufòria de l'històric ascens dos anys després contra el Saragossa (0-0). Sandaza va marcar 25 gols en 75 partits amb la samarreta del Girona. La seva presència al partit no és segura perquè el de Toledo acaba de sortir d'una lesió muscular que l'ha tingut fora de combat des de principis de setembre. Tot i això, el castellà podria entrar a la llista de convocats de Fran Fernández.

Si finalment Fernández s'endú Sandaza a Girona, el castellà tindrà el repte de marcar per primera vegada al seu exequip. Serà el primer cop que Sandaza s'enfronti als gironins en partit oficial. Abans (2013-14) ho havia fet amb el Lugo amb dues derrotes (1-2 i 6-1) en què no va veure porteria. Això sí, quan jugava al Qingdao Huanghai xinès va marcar tres gols al Girona en un amistós a Riudarenes que va acabar 6-4 per als gironins.