Stuani atrapa el mig centenar de gols a Girona

N'hi ha que conceben que el famos orgull gironí només el poden tenir i defensar aquells futbolistes de la terra o qui s'han passat anys i panys suant a les categories inferiors per arribar algun dia al primer equip. Raó en tenen, però no del tot. Potser tampoc cal acotar tant i obrir una mica més les fronteres. També se'l mereix Aday Benítez, vallesà d'origen, però més blanc-i-vermell que molts. Fins i tot algú de Tala, un poble de poc més de 5.000 habitants a l'Uruguai. Perquè si alguna cosa ha demostrat Cristhian Stuani és compromís i entrega durant poc més dels dos anys que va arribar a Girona. A cada període de fitxatges podria haver fet les maletes, perquè de propostes per fer-ho n'ha tingut a cabassos, però sempre ha decidit quedar-se. Sigui a Primera o a Segona Divisió. Tanta confiança i estima que ha rebut per part del club, companys de vestidor i afició l'ha decidit retornar amb allò que millor sap fer: marcar gols. Ja n'ha fet mig centenar.

Poca broma perquè els números que ostenta Stuani són a l'abast de pocs. Ha quedat més que demostrat que el seu excel·lent primer any no va ser pas un miratge. Va repetir-ho el segon i en aquest tercer, el camí és el mateix. Ja pot bufar espelmes i fer-se gran, que no té aturador. Són 50 gols en 77 partits oficials amb el Girona, comptant tots els de Lliga, Copa del Rei i també Supercopa de Catalunya. Els dos primers, l'agost del 2017 en el debut a Primera de l'equip contra tot un Atlètic de Madrid (2-2); el més recent, el de la cinquantena, arribava el passat dissabte al camp de l'Oviedo i no servia per evitar la derrota (4-2) i la posterior destitució del tècnic Juan Carlos Unzué. Dels 50 gols, 48 els ha fet entre Primera i Segona, mentre que un el va aconseguir a la Copa de la temporada passada (en l'històric partit al Wanda i que ajudaria a eliminar l'Atlètic) i l'altre a la Supercopa de Catalunya, títol que el Girona sumaria davant el Barça gràcies a una diana de l'uruguaià des dels onze metres. El seu primer curs (17/18) a Montilivi el va tancar amb 21 gols, tots ells marcats a la Lliga. Idèntica xifra repetia l'any següent (18/19), però fent-ne 19 a la competició domèstica i els altres dos repartint-los a la Copa i Supercopa de Catalunya. Aquesta temporada (19/20), de moment, ha fet 8 gols a la Lliga i és el segon màxim anotador de la categoria d'argent, només superat per Alfredo Ortuño.

En 77 partits entre totes aquestes competicions, Stuani ha tingut temps de signar 9 doblets, d'anotar un hat-trick (aquest curs, contra el Rayo Vallecano a Montilivi) i de llançar 13 penals. Tots ells han acabat al fons de la porteria, sense error. Dels 13, 8 han ajudat a guanyar el partit. Fins i tot un d'aquests, a sumar un títol.