Juan Carlos Moreno: «La categoria ens ha posat al nostre lloc»

El tècnic barceloní s'estrena a Montilivi en la visita de l'Alcorcón

"Si no estem al cent per cent, ens passen per sobre. La categoria, a tots, ens ha posat al nostre lloc. I tenim ganes de canviar la situació", ha explicat Juan Carlos Moreno, que demà s'estrenarà a la banqueta del Girona en la visita de l'Alcorcón.

Moreno, que tindrà la baixa de Juanpe, ha incidit aquesta setmana en recuperar la confiança dels seus futbolistes. "No he dedicat ni un segon a pensar si continuaré o no, l'únic que vull és guanyar. Sóc una persona discreta, que es mou en segon pla, però si em toca prendre decisions, no tinc cap mena de por", ha finalitzat.