Revulsius sense olfacte golejador

Juan Carlos Unzué, en el que seria el seu últim partit de la curta etapa al capdavant del Girona, va girar-se més d'un cop cap a la banqueta tot mirant solucions. A Oviedo, el vent bufava en contra i calia fer alguna cosa per equilibrar la balança. Van saltar al camp Jairo, Brian Oliván i Diamanka, però cap dels tres canvis va servir, directament, per empatar o capgirar el marcador. No va ser possible. Es repetia així la situació d'aquestes primeres jornades del campionat. Perquè fins ara, amb un quart de Lliga a la butxaca, cap de les 36 substitucions que ha realitzat el conjunt gironí ha comportat que el futbolista que entri de refresc acabi veient porteria. El nouvingut pot aportar múscul, velocitat, frescor; pot servir per accelerar el partit, revolucionar el joc o asserenar-lo, però en cap cas ha sumat un gol, sigui per acabar guanyant, per empatar o per ni tan sols retallar diferències. Una situació curiosa i que poquíssims equips de la Segona Divisió repeteix. I més cridaner, si s'escau, tenint en compte que la blanc-i-vermella és la plantilla més cara de la Lliga amb un fons d'armari, teòricament, envejable.

Unzué, abans de fer les maletes, si una cosa va tenir és que a cada partit ha esgotat els tres canvis dels quals ha disposat. Per tant, ha decidit un total de 36 substitucions. En total han sigut 15 els jugadors diferents que durant aquest tram del curs han sortit des de la banqueta. Cap d'ells, en aquesta circumstància, ha marcat. El revulsiu més utilitzat ha sigut Samu Sáiz, que ha saltat al camp començant com a suplent fins a sis cops. Encara no s'ha estrenat. Això sí, el dia del Las Palmas el seu canvi va ser transcendent perquè, a part de fer despertar el joc d'atac dels seus, va provocar el penal que acabaria donant la victòria als gironins. Ara, això de marcar continua sent una assignatura pendent. Jugui de titular o surti de refresc.

Fins a cinc cops l'escollit ha sigut Pape Diamanka, que ha sigut més cops suplent que no pas titular (quatre). Tampoc ha marcat. Un esglaó per sota hi trobem Jairo Izquierdo i Jonatan Soriano. Quatre cops han saltat al camp des de la banqueta. No ha sucat el canari; sí que ho va fer el davanter català al camp de l'Osca, però el seu gol no va acabar pujant al marcador per una suposada falta que va assenyalar l'àrbitre.

Amb tres hi ha Johan Mojica i Àlex Gallar, dos futbolistes de banda que solen aparèixer més a l'onze titular, però que quan no ho han fet han sigut un recurs habitual per entrar a la segona meitat. Tampoc han vist porteria. Gerard Gumbau i Brian Oliván han sigut els escollits dues vegades cadascun, mentre que han canviat un cop per reforçar l'equip a Borja García, Àlex Granell, Jonás Ramalho, Marc Gual, Aday Benítez, Jozabed Sánchez i un Choco Lozano que ha acabat cedit al Cadis. Cap d'ells ha marcat sortint des de la banqueta.