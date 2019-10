El Girona té més a prop els llocs de descens que els d'ascens directe a Primera

De temps n'hi ha, però comença a anar car i la reacció urgeix. Després de 13 jornades, a punt d'arribar al primer terç de competició, al Girona els números no li surten per enlloc. Perquè els seus 17 punts són un pobríssim balanç per al gran favorit a l'ascens, que el tenen més a prop dels llocs de descens que no pas dels que porten a Primera directament. L'Extremadura, el rival de diumenge que ve a Almendralejo (12.00), és el 19è classificat i marca els llocs de perill, amb tot just 4 punts menys (13). En canvi, per dalt, tot i que les diferències són encara salvables, el forat comença a ser preocupant. Amb el Cadis (31) desbocat, tot i haver perdut aquesta jornada amb l'Albacete, el segon lloc que ocupa l'Almeria (23), amb idèntics guarismes que el Fuenlabrada, tercer, ja és a sis punts de distància.

Sí que és veritat que el Girona només és a dos punts del play-off que marca el Rayo, amb 19. Però també que el Cadis té un marge de 14 i que Almeria i Fuenlabrada són a sis, i l'Osca i l'Albacete, a cinc. La reacció sembla obligada a Almendralejo per a un Girona que porta una funesta ratxa d'un punt de nou just quan venia de guanyar dos partits seguits i semblava que havia trobat la tecla després d'un fluix inici. Aquest cap de setmana equips com el Ponferradina i el Numància, amb les seves victòries, han superat el Girona a la classificació. Els propers rivals dels gironins seran l'Extremadura, el Tenerife, el Ponferradina i el Fuenlabrada. Un mes de novembre clau per a la reacció.