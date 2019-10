«Hem fet un petit pas però amb això no n'hem fet prou»

Clar, sense embuts. Així parla Juan Carlos Moreno, qui està «gaudint» d'aquesta etapa al capdavant del Girona, i el mateix que ahir deia que l'equip havia «merescut» guanyar, però que tot i que s'havia fet «un petit pas endavant» no en feien prou per revertir la situació.



balanç del partit



«La meva versió és que el d'avui ha sigut el típic partit de Segona, amb dos equips que han ofert un nivell competitiu molt alt. No parlo només del futbolístic. Hem sabut sobreposar-nos a les adversitats. Com ara jugar bé però no marcar, o les constants aturades. En tot moment hem estat dins del partit. Aquest era l'objectiu i els jugadors ho han fet. El duel ha sigut travat, típic de Segona, i no hem pogut o sabut aprofitar les nostres oportunitats. Mai li hem perdut la cara al partit, amb moments de bon joc i d'altres amb més dubtes. L'equip sempre s'ha mostrat sòlid, fort. Vaig entrar l'altre dia dient que volia un equip sòlid i crec que ho ha sigut. Amb això, però, no és suficient. És la veritat. Aquest pot ser el camí cap a quelcom que volem construir. Decebut ho estic amb el resultat perquè crec que, en línies generals, hem sigut millors. Ja els vaig dir als futbolistes que no ens queda cap altre camí que pujar. Hem d' apretar i seguir endavant».

l'aspecte mental



«Hem estat a un nivell molt alt. He vist coses que m'han agradat, sobretot venint de jugadors que havia percebut que perdien la concentració durant els partits. A la nostra àrea no ha passat cap cosa rara. Ni un sol xut a porteria. Potser alguna aproximació i certa sensació de perill a causa de la nostra dinàmica. Però hem tingut les millors ocasions i si havia de guanyar algun equip era el nostre».



retocs a l'equip



«Quan es produeix un canvi d'entrenador sempre hi ha energies diferents a la plantilla. Tothom està alerta i vol demostrar que pot jugar. Durant la setmana he percebut coses i he preparat un partit de 90 minuts. He intentat buscar l'equilibri, tenir solidesa, sacsejar la gent perquè ens aporti més... Ara estic dient el que vull aconseguir i realment no sé si hi seré demà. Però m'agradaria que hi hagi futbolistes que siguin importants. He d'enganxar a tothom des del primer dia. Hi ha hagut futbolistes a l'onze que han estat a un nivell molt alt. I tots hi podem arribar.

futur personal



Estic tranquil. No puc dir res més al respecte. Em quedo amb això; he vist l'equip que jo volia transmetre. Amb ànima i que sap competir. No els puc retreure res als meus futbolistes. Han fet les coses molt bé, però amb això no n'hem fet prou. Hem de millorar».



penal fallat



M'hauria encantat guanyar així. Era l'escenari ideal. Ho havia somiat. És el primer pas per poder créixer. El futbol no és com decideixes, sinó que les coses van com van. El que sí que sé és que l'Stuani estava molt fomut. Però alhora s'ha buidat, perquè ho ha deixat tot al camp. Estic content amb això».



què li falta a l'equip?



Crec que, per moments, hem merescut guanyar. S'ha vist un futbol agressiu a la primera part, tot i que ens ha faltat contundència a dalt. Al final, també hi ha un rival que competeix, i per alguna cosa és el millor fora de casa. S'hauria vist un altre partit si haguéssim marcat alguna de les ocasions del principi. Crec que així s'hauria pogut veure el veritable nivell futbolístic que té aquest equip».



sensacions personals



L'únic que puc dir és que he gaudit moltíssim. És un regal que m'han donat. Ho he intentat gaudir cada segon i encara ho estic fent, amb molta responsabilitat. Si se m'ha posat aquí és perquè Quique Cárcel pensa que estic capacitat. Em sento amb força i considero que el meu missatge pot arribar. Ara, soc una persona de club i entenc tot el que pot passar. Estic tranquil. Si disposo d'una segona setmana, tinc clar que he de millorar coses. Hem quedat 0-0; alguna cosa no he fet bé a títol individual».



PABLO MAFFEO



Quan ha sortit a la segona part s'ha vist un jugador conectadíssim. Aquest és el Pablo Maffeo que volem. Un futbolista que travessa jugadors, no els regateja. És el mínim que vull d'ell. Li ho he dit molt clar. Sé quina classe de jugador és i fins on pot arribar, però ha de ser molt més exigent».



un pas endavant?



Com he dit, hem fet un pas però tot i així no ens arriba. No em conformo amb això. Estem demanant coses que són el mínim que ha de tenir un equip que vol pujar. A partir d'allà, aniran sortint les coses. Hem fet un petit pas, però n'hem de fer un d'encara més gran. Jo, el primer.