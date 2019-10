El pal demostra que Stuani no és infal·lible des dels 11 metres

Cristhian Stuani havia molt mal acostumat l'afició gironina des que va arribar l'estiu del 2017. El davanter uruguaià va demostrar ahir que és humà i que no és infal·lible des del punt de penal malgrat que els seus números fins ara diguessin tot el contrari. Corria el cinquè minut de l'afegit quan Arribas va fer caure Borja García al vèrtex de l'àrea i l'àrbitre va assenyalar penal. La responsabilitat, com no, va recaure en l'uruguaià, que va agafar la pilota com de costum sense evidenciar cap neguit. Tot i això, un dia o altre havia de passar i va ser ahir. Stuani va xutar fort i alt a l'esquerra del porter i la pilota es va estavellar al pal. L'errada del charrúa va esvair les opcions que el Girona guanyés el partit perquè immediatament l'àrbitre va xiular el final.

Feia més de deu anys que Stuani no fallava una pena màxima. L'última vegada va ser quan defensava la samarreta de l'Albacete al març del 2009 al camp de l'Elx en un llançament que també va acabar al pal. Des de llavors, al marge d'un en un amistós amb el Llevant contra el Roma, Stuani no havia fallat mai més cap penal. Ni amb el Racing de Santander ni amb l'Espanyol ni amb el Girona, amb qui n'havia materialitzat 13 de manera consecutiva, inclosa la que va suposar la consecució de la Supercopa de Catalunya la temporada passada a Sabadell contra el Barça.

Ahir, però, Stuani tenia el punt de mira desviat. Va quedar clar ja a la primera part quan va connectar malament una rematada franca de cap i després quan Dani Jiménez li va aturar una rematada a centrada de Mojica. Malgrat l'errada en el penal, Montilivi no va retreure res a Stuani. Del disgust final no se'n pot responsabilitzar un Stuani que ha aguantat l'equip amb els seus gols durant més de dues temporades.

El Girona no fallava un penal en partit oficial des del mes de febrer del 2018, en la primera temporada a Primera. Aday Benítez al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla va veure com Sergio Rico li aturava un penal amb 0-0 al marcador. Stuani era a la banqueta però no va jugar aquell partit, per culpa d'unes molèsties físiques. Curiosament el penúltim penal ­fallat pel Girona en partit oficial també va ser contra el Sevilla. Va ser durant la mateixa tempora 2018-19, però en aquest cas a Montilivi. El ­penal el va forçar Kayode també en el temps afegit i Àlex Granell va ser l'encarregat de llançar-lo perquè Stuani havia estat substituït al minut 66 per Aleix Garcia. El gironí, tanmateix, va enviar la pilota al travesser. Aday al camp del Deportivo de la Corunya (17-18) i el curs passat ­Portu contra el Rayo i Granell al Santiago ­Bernabéu contra el Reial Madrid a la Copa del Rei han transformat els ­altres penals assenyalats aquestes dues darreres temporades al Girona.