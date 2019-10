Pep Lluís Martí és l'escollit per ocupar la banqueta

Una setmana ha durant el misteri. Set dies de dubtes, farcits de rumors de tota mena, hipòtesis i elucubracions. Ja ho havia dit Juan Carlos Moreno, tècnic interí després de l'adeu d'Unzué, el diumenge a la sala de premsa. «Parlo molt del que faré i no sé ni si seré aquí el dia de demà». No anava gens desencaminat. La solució d'emergència s'ha convertit en un pedaç per anar fent temps mentre el club posava en marxa tota la seva maquinària per trobar un nou entrenador. Pentinat el mercat tot buscant sempre primeres opcions, l'escollit, el definitu, ha sigut Pep Lluís Martí. La direcció esportiva que encapçala Quique Cárcel, en consonància amb la propietat, s'ha decantat pel preparador balear. Als seus 44 anys disposa d'un currículum encara breu a les banquetes, però amb suficients ets i uts perquè a Montilivi s'hi hagi confiat. Són més d'un centenar de partits a la categoria i un parell de promocions d'ascens. Suficient perquè Martí signi pel que resta de temporada amb opció a una més, sempre que es redreci el rumb i s'acabi pujant a Primera. L'objectiu immediat és netejar la cara a l'equip, massa erràtic des que va engegar el curs, i aconseguir resultats començant per pescar la victòria aquest diumenge al Francisco de la Hera, llar de l'Extremadura.

Demà, coincidint amb el retorn als entrenaments del primer equip -la plantilla gaudeix avui d'un dia de descans-, dirigirà la seva primera sessió, el mateix dia en què serà presentat davant dels mitjans de comunicació en un acte que se celebrarà a Montilivi amb un horari encara per confirmar. No arribarà sol Pep Lluís Martí, que aterrarà a Girona amb dos homes de la seva confiança. El primer d'ells és Fabián Rivero, mà dreta en les seves anteriors etapes al Tenerife i Deportivo de la Corunya, els dos únics equips que fins ara ha dirigit a Segona. L'altre és José Manuel Ramón. Caldrà veure, per tant, com es reorganitza el cos tècnic. Ara mateix, el futur d'homes com Chicho Pèlach -segon d'Unzué- i Juan Carlos Moreno és una incògnita.

Al Girona viurà la seva tercera experiència a les banquetes. Va debutar el mes de novembre del 2015, només uns mesos després de penjar les botes. Va apostar per ell el Tenerife i es va convertir en el relleu de Raül Agne -amb passat a Montilivi-, destituït pels mals resultats. Al conjunt canari s'hi va estar tres cursos. Al primer, va poder salvar l'equip. L'any següent va aconseguir classificar l'equip pel play-off, que va caure en l'última eliminatòria amb el Getafe i es va quedar a les portes de pujar a Primera. La temporada següent no la va acabar i va ser cessat al febrer, quan va ser rellevat al càrrec per Joseba Etxeberria. Després de 108 partits al Tenerife, acabaria acceptant el curs passat la proposta del Deportivo, que va decidir prescindir de Natxo González quan només faltaven una desena de jornades per tancar la Lliga. Va aconseguir dirigir l'equip gallec fins a la promoció i tot i tenir l'ascens a la butxaca -va guanyar per 2-0 l'anada de l'última eliminatòria- un 3-0 en contra a Palma el va deixar sense premi, crèdit ni continuïtat. A Girona es retrobarà amb Jairo Izquierdo. Tots dos van coincidir en el seu primer curs al capdavant del Tenerife.

Són, en total, 121 partits oficials -entre Lliga regular, play-off i també Copa del Rei- en una encara curta trajectòria com a entrenador. Molt més ampli és el seu currículum com a futbolista. Al llarg de més de dues dècades comptabilitza 336 partits a Primera, 156 a Segona i 99 a Segona B, a part d'haver competit a Europa. Ha vestit en més de 200 ocasions les samarretes del Mallorca i Sevilla, tot i que també ha defensat els escuts del Tenerife i Reial Societat. Curiosament, el seu últim partit el va disputar a Palma contra el Girona (0-1), que llavors dirigia Pablo Machín i que intentava pujar a la màxima categoria.

Pep Lluís Martí era una de les primeres opcions a Montilivi, tot i que no pas la que encapçalava la llista. Com havia passat a l'estiu, Francisco Rodríguez era el que més agradava a Girona però, un cop més, no hi ha hagut manera d'arribar a una entesa. La voluntat del tècnic andalús d'esperar una oportunitat a Primera ha sigut determinant. Tot i això, el balear, finalment l'escollit, també reuneix la majoria dels requisits que tant la direcció esportiva com la propietat estaven buscant. Ara el que s'esperen són resultats. I com abans arribin, millor. Començant per aquest diumenge, quan s'intentarà posar fi a una ratxa de tres jornades sense guanyar.