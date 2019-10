Martí demana un Girona "agressiu, valent i ambiciós"

Pep Lluís Martí ha sigut presentat aquesta tarda com a nou entrenador del Girona. En un acte celebrat a Montilivi, ha explicat que després d'una negociació molt "ràpida" ha decidit formar part d'un projecte "atractiu" al capdavant d'una plantilla "interessant".



Després de protagonitzar aquest matí el seu primer entrenament, ha confessat que ha arribat a un equip que disposa de molts "ingredients" per tirar la situació "endavant", ja que té jugadors de "molta qualitat" i amb una gran "predisposició". Això sí, reclama que el seu Girona sigui "agressiu, valent i ambiciós", i que "vagi a guanyar cada diumenge" començant per aquest cap de setmana al camp de l'Extremadura.



Martí considera que a la plantilla li falta "recuperar la intensitat i agressivitat que tants bons fruits" li ha donat als gironins aquestes últimes temporades. A més, ha recordat que si bé el club es va quedar dues vegades a les portes de l'ascens abans de pujar a Primera, ell també ha viscut una situació similar. "Dos cops m'he quedat a un sol gol de pujar. Més clar no ho puc tenir i he arribat al lloc ideal, perquè diuen que la tercera és la bona".



Pep Lluís Martí arriba amb dos ajudants: Fabián Rivero, que farà de segon entrenador, i José Manuel Ramón, que exercirà d'analista i assistent tècnic. D'aquesta manera, com ha explicat el director esportiu Quique Cárcel, l'staff canviarà de dalt a baix. Hi continua Omar Harrak per entrenar els porters. En canvi, el futur de Chicho Pèlach, Juan Carlos Moreno i Iñaki Codinach és una incògnita. Néstor Salmerón, que ja formava part del cos tècnic, es farà càrrec a partir d'ara de la preparació física de la plantilla.