Agressivitat, ambició i valentia perquè el Girona torni a la Primera Divisió

Sobri, pràcticament sense somriure, amb un discurs breu però alhora clar. Primera roda de premsa de Pep Lluís Martí com a entrenador del Girona i algunes idees que ja queden ben clares. Seduït per «l'atractiu projecte» que s'està construint a Montilivi, arriba per conduir una «plantilla interessant» que disposa no de bons futbolistes, sinó dels «millors». El balear es mostrava convençut que així es podrà comprovar ben aviat, però que per això sigui possible hi ha coses que s'han de canviar. O més aviat, potenciar. Demana «intensitat i agressivitat» als seus futbolistes, els mateixos que vol que siguin «atrevits» i que vagin «a guanyar el partit cada diumenge». El primer, el proper. Perquè si bé l'objectiu es manté -que no és pas cap altre que el de l'ascens- perquè aquest sigui possible és imprescindible guanyar al camp de l'Extremadura aquesta jornada. Va voler defugir les comparacions amb l'estil de joc -no pas el dibuix, sinó la filosofia- de Pablo Machín i va explicar que si bé té dos esquemes al cap -sol apostar pel 4-4-2 i 4-2-3-1- a la llarga hi pot haver «més idees» al damunt del terreny de joc. Tot això ho deia poques hores després de vestir-se de curt per dirigir, per primera vegada, un entrenament en clau blanc-i-vermella. Avui en toca un altre i demà, la primera prèvia abans del debut al Francisco de la Hera.



negociacions



«Tot plegat va ser molt ràpid. Quan ens vam posar en contacte, l'acord va arribar aviat. Trobo que el Girona disposa d'una plantilla interessant i també té un projecte atractiu, amb una identitat i una idea molt clara del que volen fer».



primer entrenament



«M'he trobat molt bona gent. Un grup humà molt treballador que té les ganes de fer les coses bé. Com és normal, els jugadors estan preocupats per l'actual situació, tot i que alhora hi ha una predisposició molt bona per fer bé les coses. Hi ha ingredients suficients per sortir endavant. Primer de tot, el que hem de tenir clar és que s'ha de ser un equip agressiu, valent i que vol anar a guanyar cada cap de setmana».



què falta a l'equip?



«La millor anàlisi que es pot fer, i que faré a partir d'ara, és de dins el vestidor. Però fins ara, el que m'ha semblat veure és un equip que vol transmetre la intensitat i agressivitat que tants fruits li ha donat en aquests últims anys. Hem de recuperar això. Llavors confirmarem que hi ha grans jugadors en aquesta plantilla».



pressió per pujar



«El que no farem ara és canviar el nostre discurs. Tots el tenim al cap. Però alhora també hem de tenir ben clar que, per aconseguir-lo, ens hem de fixar objectius a curt termini, dia a dia. Als entrenaments i també als partits. Per arribar a dalt, l'única manera és guanyar l'Extremadura aquest diumenge. A partir d'ara treballem i centrem els nostres esforços per guanyar aquest partit. Hi pot haver pressió, però els jugadors d'aquest equip tenen prou qualitat com per no notar-la».



repte de l'ascens



«Des que soc entrenador que m'he quedat dues vegades a només un gol de pujar a Primera. Més clar que aquest és el lloc ideal per intentar-ho de nou no ho puc tenir. El Girona també s'ha quedat a les portes de l'ascens dues vegades, no fa pas massa anys. Ho va aconseguir a la tercera. Ja ho diuen això, que a la tercera va la vençuda. Per tant, aquest és el millor lloc per tenir la possibilitat de pujar».



sistema de joc preferit



«Més que un dibuix en concret, el que més m'agrada és que la plantilla evolucioni. Demano que l'equip sigui intens, agressiu, que s'esforci al dos-cents per cent, que tingui clar que els partits duren 97 minuts i que no doni cap pilota per perduda. Sempre he jugat amb un 4-4-2 o un 4-2-3-1, però segurament tindrem temps per posar en pràctica d'altres idees de joc. El que no canviarem és ser agressius, intensos i anar pel partit des del primer moment».



falta intensitat?



«A vegades cometem l'error de relacionar únicament la intensitat amb defensar. Jo el que vull és que l'equip sigui intens a l'hora de defensar, però també atacant, a la pilota aturada... Vull agressivitat, valentia i ambició. Arribo amb energia i l'he d'encomanar a aquest grup. Si el Girona ha decidit firmar tots aquests futbolistes és perquè són molt bons. Ara, la meva responsabilitat és treure'ls a tots el màxim profit. Un Pep Lluís Martí a la plantilla? Tots els que tenim són millors que jo. Són els que tinc i per a mi són els millors. I que ningú ho dubti que ho demostraran».



com el girona de machín?



«És cert que aquell equip va demostrar una clara identitat. Però alhora, cada entrenador i plantilla són diferents. No es poden comparar. Nosaltres, amb l'actual plantilla el que hem de trobar és el que ens va millor a tots. Si fem les coses bé, amb la qualitat que tenim estic convençut que estarem més a prop de guanyar que no pas de perdre».