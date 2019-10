Renovació total al cos tècnic

«Hauria fet el canvi igual encara que Stuani hagués marcat el penal contra l'Alcorcón». Així de clar es va mostrar el director esportiu del Girona Quique Cárcel ahir durant la presentació Josep Lluís Martí com a nou entrenador blanc-i-vermell. Alimentat segurament perquè Cárcel no havia tancat la porta, durant la setmana passada s'havia especulat molt sobre la continuïtat de Juan Carlos Moreno a la banqueta en cas d'aconseguir un bon resultat contra l'Alcorcón. El 0-0 final no va ser bo però Cárcel va confirmar ahir que tenia clar el canvi. És més, la sacsejada al cos tècnic és total i no continuarà pràcticament cap dels integrants de l'staff d'Unzué. És a dir Moreno, Chicho Pèlach i Iñaki Codinach no formaran part de l'equip de Martí.

El nou míster del Girona comptarà amb dos homes de la seva confiança com Fabián Rivero, que serà el segon entrenador, i José Manuel Ramón, Monchi, que farà les funcions de tècnic i analista. Malgrat que Monchi va ser entrenador de porters del Mallorca del 1996 fins al 2012, aquesta tasca continuarà a càrrec d'Omar Harrak, a Montilivi des del 2013. La funció de preparador físic la farà Néstor Salmerón, que ja estava al club des de la temporada passada i que havia estat a l'Espanyol B i l'Hospitalet. «Considerava que l'equip necessitava un canvi. Calia començar de net, de zero, amb una nova persona que treballi tranquil, de manera coherent amb la seves sensacions. La meva idea era canviar tot el cos tècnic perquè el discurs fos diferent ja de bon principi», deia.



Les reunions

Cárcel va revelar que durant tota la setmana passada va estar rumiant i decidint quin seria el millor candidat per dirigir l'equip després de l'adeu d'Unzué. «Vaig mantenir moltes reunions per cercar el millor perfil d'entre els entrenadors que jo creia que eren al mercat i que tenien un bon perfil per dur l'equip cap a dalt», va revelar. En aquest sentit, Cárcel tenia clar que «el més difícil» era trobar la persona adequada. «Calia connectar i veure que l'altra persona pot sortir-se'n. Així ho vaig sentir i després del partit contra l'Alcorcón vam parlar amb els seus agents i va ser tot força ràpid».

D'aquesta manera, el nou cos tècnic del Girona el formaran Fabián Rivero, Monchi, Omar Harrak i Néstor Salmerón. Ribero ha estat sempre el segon entrenador de Martí tant al Tenerife com al Deportivo de la Corunya. Ribero, exjugador del Barça C, Mallorca, Alcoià, Realejos, Manchego o Pájara Playas entre d'altres, era un davanter canari que un cop retirat va dirigir el San Isidro, Lanzarote i Mensajero abans d'entrar a treballar al Tenerife. A l'Heliodoro va ser segon de Raül Agné i va continuar al càrrec amb l'arribada de Martí a l'illa, de qui des de llavors ja no s'ha separat.

De la seva banda, Monchi va ser entrenadors de porters del Mallorca durant molts anys (96-12) i també ha treballat a les lligues de Tailàndia, la Xina i Aràbia Saudita. Monchi farà les tasques d'analista i serà l'encarregat també de preparar les accions d'estratègia, una parcel·la a la qual Martí dona molta importància.



Foc nou

El futur de Moreno, Chicho i Codinach no és a la gespa i serà lluny de la dinàmica del primer equip. Ahir Cárcel va assegurar que els havia comunicat que estiguessin «tranquils» i desconnectessin uns dies després d'una setmana prou moguda. «Entre avui i demà parlaré amb ells per cercar la millor situació i que quedi tot clar. Són persones de club i volem que siguin els primers que sàpiguen el que podem fer amb ells», destacava Cárcel. En aquest sentit, tot sembla indicar que Moreno tornarà als despatxos, a l'àrea esportiva on ja estava treballant fins que aquest estiu va entrar al cos tècnic d'Unzué. Pel que fa a Chicho, se li podria buscar una nova tasca al club mentre la continuïtat de Codinach no és tan clara. Tot i això, en els propers dies s'anirà coneixent el futur de tots tres.