El repte de fer bo el tòpic «d'entrenador nou, victòria segura»

Josep Lluís Martí tindrà diumenge a Almendralejo el repte de fer bona la dita d'entrenador nou, victòria segura. Aquest tòpic no s'ha complert encara aquesta temporada a Segona Divisió A en les altres banquetes que han vist un relleu perquè Rozada es va estrenar amb l'Oviedo amb un empat contra l'Extremadura i Luis César amb derrota amb el Dépor a Las Palmas. Martí, doncs, intentarà acabar amb aquest malefici d'enguany i repetir alguns dels debuts que han tingut entrenadors del Girona les últimes temporades. El mirall a seguir és, sense cap mena de dubte, Javi Salamero, que va haver de fer d'apagafocs tres cops (2006-07, 08-09 i 11-12) i sempre se'n va sortir. En aquest sentit, Salamero es va estrenar com a entrenador de l'equip sempre amb victòria i en cada ocasió va acabar assolint l'objectiu ja fos l'ascens a Segona B (06-07) o bé la permanència a Segona A (08-09 i 11-12). En la seva primera experiència a la banqueta, el Girona de Salamero i Ricardo Rodríguez, que havien rellevat Joan Carrillo, van imposar-se per la mínima al camp del Palafrugell (0-1). Salamero tornaria a la banqueta dos anys més tard a Segona A, quan Raül Agné va ser fulminat després de cinc derrotes consecutives. Salamero es va estrenar amb un triomf alliberador a Castelló (1-2) que conduiria a la permanència. La salvació també s'aconseguiria uns anys després (11-12) quan va ser l'escollit per redreçar el rumb d'un equip que ja havia tingut Agné i Uribe. El debut va ser revelador: triomf contra el líder Deportivo de la Corunya (1-0).

La resta d'entrenadors arribats al Girona amb el curs començat han tingut sort diversa. Narcís Julià el 2009-10 va estrenar-se amb molt bon peu amb una victòria alliberadora al camp del Salamanca (0-1) mentre que Josu Uribe (11-12) no va passar de l'empat contra el Múrcia (1-1) a Montilivi. De la seva banda, pitjors van ser el debuts de Javi López i Pablo Machín la temporada 2013-14. El barceloní va caure al camp del Mallorca (2-0) mentre que el sorià va fer-ho a casa contra el Múrcia (0-1). Tot i això, amb Machín, l'equip reaccionaria fins a la permanència final i llavors la història ja és coneguda.

Més enrere, a Segona B, el curs 2004-05, ni Josep Maria Nogués ni Domènec Torrent van poder començar bé la seva etapa al club. Nogués va fer-ho amb un empat a Peralta (1-1) i Torrent amb una desfeta a Novelda (2-0).