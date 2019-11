Duel de contrastos al Francisco de la Hera entre dos equips necessitats

No està el Girona per llençar coets. Tot just avui s'estrena el mes de novembre i l'equip té a la seva banqueta el segon entrenador de la temporada. Pep Lluís Martí s'estrenarà diumenge i ho farà amb molta feina per davant, perquè el col·lectiu encara no ha demostrat, amb joc i resultats, per què les xifres parlen de la plantilla més cara de la categoria. Una de les moltes assignatures pendents és el bagatge a domicili, on realment s'ha patinat, amb xifres esfereïdores i que no es poden acceptar si el que es vol, com es repeteix cada dos per tres, és pujar a Primera. Per tant, canviar aquesta dinàmica és de severa obligació, començant per aquest cap de setmana. Serà en un duel, el del Francisco de la Hera, ple de contrastos. Perquè si el Girona és un desgavell a fora, l'Extremadura no se'n surt a casa. Són pols oposats. Els mals números d'uns com a visitants els copien els altres quan els toca actuar com a locals. Per tant, difícil es fa predir un marcador final.

Primer, els gironins. Sis sortides i només una victòria. Difícil de pair, sobretot si es té en compte que els cinc partits restants tots han acabat de la mateixa manera: amb derrota. El bagatge espanta perquè de 18 punts possibles a fora, l'equip blanc-i-vermell tan sols n'ha sigut capaç de sumar 3. Els que va adjudicar-se fa poques setmanes al camp del Racing de Santander i per un ampli marcador de 0-3. La resta de viatges no han deixat cap alegria. Tot plegat, desfetes a Albacete (1-0), Cadis (2-0), Almeria (3-1), Osca (1-0) i Oviedo (4-2). Aquest últim marcador va ser el que va acabar amb la paciència de la direcció esportiva i la propietat, que van decidir destituir Juan Carlos Unzué per la mala dinàmica. És el Girona el segon pitjor visitant de tot el campionat i l'únic que empitjora els seus números és el cuer, el Deportivo. A domicili ha fet mitja dotzena gols i n'ha encaixat uns quants més: 11. En aquest aspecte, és el quart conjunt de la lliga que més gols rep com a visitant. Només deixa enrere el Mirandés (12), Oviedo (12) i el mateix Deportivo (14). Tornar diumenge amb una altra desfeta alimentaria encara més uns guarismes que, després d'un quart de temporada, són més aviat preocupants.

Quelcom similar li passa a l'Extremadura, però en aquest cas quan juga a casa. Si fa no fa, una situació similar a la que el Girona va viure el curs passat a Primera, quan no se'n sortia a Montilivi. El conjunt blaugrana és el segon pitjor local de tota la Segona Divisió, amb només 5 punts de 18 possibles. Ha guanyat un únic partit com a local. Va ser ara fa un mes, contra l'Elx i per 2-0. La resta, un parell d'empats i fins a tres derrotes. A tot això se li ha d'afegir que es tracta del segon equip que menys marca a casa. Ha fet només 4 gols.

Per tant, guanyar es converteix en una assignatura pendent per a un i altre equip. Tots dos, força necessitats. El Girona, perquè vol sumar per mirar cap amunt. I l'Extremadura, perquè a dia d'avui ocupa una de les places de descens a Segona B.