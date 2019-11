La primera baixa del Girona de Pep Lluís Martí

Primer contratemps per a Pep Lluís Martí. No ha debutat i tot just ahir liderava el seu segon entrenament des que dilluns acceptava el repte de convertir-se en el nou entrenador del Girona en substitució del destituït Juan Carlos Unzué. Temps suficient, tot i així, perquè el balear hagi lamentat la seva primera baixa. Aday Benítez no jugarà a Extremadura. I fa la pinta que tampoc les properes setmanes. El vallesà, un dels futbolistes més compromesos de la plantilla -just el que demanava el flamant tècnic- i alhora més utilitzats en aquest inici de temporada, torna a entrar a la infermeria. Allà mateix on es va passar un grapat de mesos el curs passat. Ara no es repeteix pas la història perquè la gravetat de la lesió no és ni de bon tros la mateixa, però el jugador necessita un descans. Aturar, recuperar-se. Perd Martí un dels seus laterals per visitar el Francisco de la Hera, on caldrà veure quin és el dibuix tàctic i també les peces. Ara mateix la principal incògnita a pocs dies del debut del balear.

Aday no va acabar el partit del diumenge passat contra l'Alcorcón a l'estadi. Va ser titular. Res estrany, tenint en compte que fins ara és el quart futbolista amb més minuts de la plantilla: 932. Només el superen els defenses Juanpe (981) i Alcalá (1.056), així com també el porter Juan Carlos (1.170). Condicionat per una matinera targeta, la quarta del curs -per tant està a només una de la sanció-, no va fer un dels seus millors partits i tampoc el va poder acabar. Va ser substituït al minut 78 per Pablo Maffeo i ho va fer amb evidents símptomes de dolor, marxant per la banda contrària a les banquetes, pel seu propi peu i tot sol, fent la volta al camp mentre tornava els aplaudiments que li dirigia l'afició. Uns dies després i sense que Aday s'hagi pogut entrenar amb normalitat al llarg d'aquesta setmana, el club informava ahir, mitjançant un breu escrit publicat a les xarxes socials, que el jugador «pateix un esquinç del lligament lateral extern del genoll dret». En cap cas s'especifiava un temps de baixa. Ni una estimació. Res. Només s'afegia al text que «l'evolució de la lesió marcarà la tornada als entrenaments amb l'equip».

Aday té afectat el mateix genoll, el dret, que tants maldecaps li va causar la temporada passada. Ara fa un any, si fa no fa per aquestes dates, el vallesà va patir una greu lesió i va haver de ser intervingut d'una dolència al còndil femoral extern d'aquell genoll. Van ser mesos i mesos de baixa, de treball a l'ombra. Fins i tot va arribar a meditar que el millor era deixar-ho. Però va reaparèixer en l'última jornada, quan es va materialitzar el descens. Aquell mateix dia, a Vitòria, va ser el primer que va confirmar que tot i la patacada es quedaria al Girona. Així ha sigut i aquesta temporada l'havia encetat rendint a un alt nivell i jugant-ho pràcticament tot. Fins ara, quan s'ha tornat a fer mal. No hi ha temps de baixa, però una lesió d'aquesta mena, tot depenent del seu grau de gravetat, el deixarà unes setmanes sense poder jugar. Pot estar-se almenys un mes fora de combat, però caldrà veure exactament com evoluciona per saber si no se l'espera fins a finals de novembre, si caldrà allargar el suspens fins al desembre o fins i tot més endavant.



Torna Granell

Al camp de l'Extremadura no hi serà Aday. Per tant, Pep Lluís Martí molt probablement donarà la titularitat a Pablo Maffeo i Johan Mojica a les bandes de la defensa, tot i que també disposa de dos laterals més a la plantilla: Brian Oliván i Jordi Calavera, tots dos amb molt pocs minuts a les cames aquesta temporada. No tot són males notícies per al tècnic, perquè podrà comptar de nou amb Àlex Granell. El migcampista es va perdre l'última jornada per l'expulsió que va patir a Oviedo. Complert el càstig, estarà de nou a disposició de l'entrenador. Qui no hi serà és Jozabed Sánchez. L'andalús es va fer mal a Santander a principis del mes d'octubre. Va patir una lesió muscular a l'adductor llarg de la cama dreta. Es va parlar de tres setmanes de baixa, però encara no s'ha entrenat amb normalitat. Tampoc és probable que arribi a temps Ignasi Miquel. El central ja treballa i ha deixat enrere una dolència que l'ha tingut dos mesos aturat. La manca de ritme li pot jugar una mala passada, tot i que caldrà esperar a la convocatòria per saber si el seu retorn s'ajorna o ja és aquí.

A Extremadura qui haurà d'anar en compte són Gerard Gumbau i Cristhian Stuani. Tots dos han vist quatre targetes grogues cadascun, per la qual cosa estan a només una amonestació de la sanció, així que podrien no estar a disposició de Martí per al partit de la setmana vinent amb el Tenerife a Montilivi depenent de com vagin les coses diumenge.