Pep Lluís Martí «El canvi que vull veure a Almendralejo és guanyar el partit»

A partir d'ara, Pep Lluís Martí no vol que al Girona se'l relacioni amb cap mena de falta d'actitud, sigui en intensitat, ambició o valentia. «El canvi que vull veure és guanyar, estem inculcant idees agressives perquè l'equip busqui la porteria contrària en tot moment. Però no puc centrar-ho tot en un sistema tàctic. El més important és el concepte, amb independència del dibuix que utilitzem. Després podem guanyar, empatar o perdre; però hi ha coses que hem de tenir clares en tot moment», va exposar, recorrent al discurs que va pronunciar quan va assumir el càrrec de convertir-se en el tercer entrenador del curs que s'asseu a la banqueta de Montilivi. El balear tot just dirigirà aquest matí la seva quarta sessió d'entrenament. «No em plantejo res que no sigui el partit contra l'Extremadura, només em centro en això. Estic treballant perquè els jugadors interpretin el que vull d'ells sobre el terreny de joc. La setmana ha anat bé, estan assimilant la nova proposta. Portem poc, però sento que estem preparats i veig el vestidor involucrat amb tot el que li estem demanant».

El conjunt gironí viu la pitjor ratxa de la temporada, i encadena tres jornades sense guanyar, en què només ha sumat 1 punt dels 9 possibles. Les derrotes contra l'Elx (0-2) i l'Oviedo (4-2) van precipitar l'adéu de Juan Carlos Unzué i l'empat contra l'Alcorcón (0-0) no va donar més possibilitats a Juan Carlos Moreno. La Lliga serà llarga. «Desconec si nosaltres ja hem passat una de les pitjors dinàmiques o no; perdre el temps en pensar coses que no són l'Extremadura, no ens beneficia. El que sí que sé és cal cuidar tots els detalls, perquè la Segona Divisió és molt igualada i no importa ni el fet de venir de Primera», avisava Martí, capficat en trobar una regularitat perduda. «Aquí no pujarà ningú fins a la jornada 41 o 42, i haurem de saber estar en els bons i en els mals moments. Però això no és només cosa del Girona, passa a tots els equips: tothom viu jornades d'alegria però també toca patir».

Martí va destacar les virtuts del primer rival que es trobarà al capdavant del projecte blanc-i-vermell. «L'Extremadura és un equip intens i és un dels conjunts que més centrades a l'àrea contrària fa de tota la categoria. No és fàcil jugar al seu camp, segur que ens voldran incomodar. Haurem de fer la feina que toca perquè sortiran a mossegar». Preguntat per les darreres actuacions del Girona, que ha tingut moltes dificultats per deixar-se anar sobre el terreny de joc, va dir: «L'exigència és molt alta, però hem de donar llibertat als jugadors perquè puguin oferir la seva millor versió. Aquesta és la meva responsabilitat i estic notant complicitat, ells tenen ganes de fer les coses bé. Sabem que en el futbol equivocar-se és normal, això existeix. Hem de conviure amb els errors per poder-los solucionar».

Productiu amb espais i quan els partits s'han trencat, al Girona li està costant atacar en estàtic. «Estem transmetent les pautes que crèiem idònies perquè els futbolistes tinguin totes les respostes possibles quan s'enfrontin als problemes. Si tenen solucions, és més fàcil. S'ha d'intentar gestionar la pressió, els marcatges, la pilota aturada...», admet, assegurant que vol veure un equip recognoscible a Montilivi i a domicili. «No ha de condicionar el fet de jugar a casa o fer-ho a fora. Volem respirar el mateix sempre». El camí marcat pel club és el correcte. «Aquí les coses es fan bé; hem de tenir paciència i buscar, entre tots, els resultats positius que volem», va tancar.