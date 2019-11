Per arribar fins a dalt de tot abans s'ha de començar per pujar el primer esglaó

La meta està clara. L'objectiu es va fer públic fa temps, només confirmar-se el descens de categoria. Paït el cop, almenys de portes cap a fora, el Girona va iniciar la seva campanya més ambiciosa. La de tornar a Primera el més aviat possible. Fixat l'horitzó, era qüestió de decidir el camí. Amb una economia més solvent que en èpoques anteriors, recents i no tant, es va construir la plantilla més cara de la categoria. El problema ha arribat després. Es continua tenint molt clar a on es vol arribar, però els passos que s'han fet són encara els mínims. Així, l'equip ha superat la barrera del quart de temporada lluny de la part alta i amb el descens més a prop. Massa. Els resultats no han sigut els esperats i això li ha costat el càrrec a Juan Carlos Unzué. No només a ell, perquè part del seu staff també s'ha renovat. Posar-hi Juan Carlos Moreno va ser una solució d'emergència, tot fent temps buscant un nou entrenador. L'escollit ha sigut Pep Lluís Martí, fitxat el dilluns i presentat l'endemà, qui ha arribat amb les idees clares. Vol «intensitat, agressivitat, ambició i valentia». Transmetre la seva «energia» a uns jugadors que, segons ells, tenen tota la «predisposició» del món per fer-ho bé, però als qui fins ara les coses no els han acabat de sortir gaire bé. Aquest migdia (12.00 hores, Movistar LaLiga 1) arriba la primera oportunitat per veure si el relleu a la banqueta comença a servir d'alguna cosa i si els desitjos de Martí no són només paraules, sinó que es tradueixen en fets.

Juga el Girona avui al camp de l'Extremadura i ho fa obligat a netejar la seva imatge i a sumar un bon resultat. Perquè on més ha grinyolat l'equip fins ara és a fora. Per alguna cosa és un dels pitjors visitants de la categoria, amb només tres punts de divuit possibles. Una única victòria, el contundent 0-3 a Santander, i fins a cinc derrotes, deixant imatges preocupants en la majoria de les ocasions. Li tocarà veure's les cares amb un rival que, on no funciona és, precisament, al seu estadi. És el segon pitjor local del campionat i a casa només ha guanyat un partit. Kike Márquez, Mujica i Diego Caballo són dubte. Álex López, Fran Cruz i Lomotey estan descartats.



Baixes i alarmes

No podrà comptar Pep Lluís Martí amb la totalitat de la seva plantilla per afrontar el seu primer partit. Al Francisco de la Hera no hi serà Aday Benítez, qui pateix un esquinç al lligament lateral extern del genoll dret que molt probablement el farà estar-se un mes fora de combat. Tampoc el central Juanpe Ramírez. Ja va ser baixa contra l'Alcorcón fa una setmana i no s'ha entrenat amb normalitat. Un altre defensa, Ignasi Miquel, no ha arribat a temps. Es va passar dos mesos a la infermeria per culpa d'una lesió i, si bé ja treballa amb el grup, encara no s'entrena al cent per cent, per la qual cosa tampoc entrava a la convocatòria. Una situació similar a la de Jozabed Sánchez. A Santander va patir un problema als adductors. Més de tres setmanes després continua sense exercitar-se amb normalitat, de manera que no està a disposició. Sí que han viatjat -en una llista de 19 homes- dos futbolistes com Cristhian Stuani i Gerard Gumbau. Tant un com l'altre han vist quatre targetes grogues cadascun, per la qual cosa si són amonestats no podran jugar contra el Tenerife.



El sistema i els escollits

Qui jugarà? I com sortirà el Girona al terreny de joc? Ja va avisar Pep Lluís Martí durant la seva presentació que gairebé sempre ha apostat pel 4-4-2 o el 4-2-3-1 com a dibuixos de partida. Explicava que, a Girona, segurament hi haurà temps per provar d'altres propostes. Veient el gruix de baixes en defensa és impensable que es recuperi l'esquema dels tres centrals i dos carrilers que tants èxits ha donat a l'equip. Almenys ara. Jugaran dos homes a l'eix, com Alcalá i Ramalho. I els laterals semblen per a Maffeo i Mojica. Més dubtes hi ha en d'altres posicions. Stuani té un lloc fix a dalt, tot i que cal veure si actuarà sol o acompanyat. O qui seran els pivots. Torna Granell després de complir un partit de sanció i s'haurà de veure si juga d'inici.