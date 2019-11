Chicho Pèlach confirma la seva sortida del Girona

Chicho Pèlach deixa de formar part del Girona, després de l'arribada de Pep Lluís Martí, que ha portat dos ajudants a la banqueta. La sacsejada del cos tècnic anunciada per Quique Cárcel ja ha aclarit el primer dels tres integrants que van fer un pas al costat, i Chicho i l'entitat blanc-i-vermella separen els seus camins. En els pròxims dies s'hauria de saber què passarà amb el futur de Juan Carlos Moreno i d'Iñaki Codinach. El tècnic gironí va fer un emotiu escrit a les seves xarxes socials en què es va acomiadar del club i dels seus aficionats valorant el seu pas des de les categories inferiors, com a jugador, fins a arribar al primer equip, amb l'experiència de dirigir el Peralada pel mig. «14 anys creixent com a jugador a la base. Gairebé 2 anys creixent com a entrenador al club. Per segon cop marxo del club del qual mai hauria volgut marxar. No ha sigut com havia imaginat i sento tristesa i decepció perquè no hem ofert el gran Girona que tots volíem. Vull donar gràcies a tothom que m'ha permès viure aquesta experiència; l'experiència de representar el club de la meva ciutat. Com a gironí, soci i nen que va jugar a la base, he intentat transmetre cada dia els valors que ens representen. La força de Vistalegre, la humilitat dels anys llargs a Primera Catalana, Tercera i Segona B i per fi l'ambició d'un gran Girona. Gràcies a tothom, gràcies Girona», va escriure Chicho.