El Girona fa el primer pas de la reacció en el debut de Pep Lluís Martí

El debut a la banqueta del Girona de Pep Lluís Martí ha dut la segona victòria com a visitants i un primer pas per a l'obligada reacció que han de protagonitzar en els propers partits. Una primera part marcada pels errors del porter de l'Extremadura, Yamaguchi, empassant-se les dianes de Granell i Stuani, ha donat pas a una segona meitat on els visitants han estat molt més espessos i han permés que el conjunt de Manuel Mosquera els posés la por al cos. L'1-2 de Kike Márquez ha coincidit amb els millors moments de l'Extremadura i els pitjors d'un Girona que ja havia perdut Stuani per una lesió muscular. Però quan pitjor ho passava l'equip de Montilivi, ha arribat l'1-3 en una contra, marcat per Soriano, que ha permés arribar al tram final sense gaires més sobressalts.

El Girona ha tingut un aliat inesperat a Almendralejo, un porter franco-japonès que avui debutava amb l'Extremadura de nom Louis Yamaguchi. Poc després del quart d'hora, s'ha empassat una falta llunyana que ha servit Granell, i a deu minuts del descans, no blocant correctament un remat de Borja García, ha deixat la pilota a punt perquè Stuani, de cap, fes el segon. Amb ben poc l'equip de Pep Lluís Martí aconseguia marxar al descans amb el partit molt ben encarrilat. El pitjor visitant de Segona guanyava la partida al local més fluix.

L'estrena de Pep Lluís Martí no ha dut cap revolució a l'onze ni gaires canvis significatius més enllà de la suplència de Maffeo i l'entrada, per la banda dreta, de Calavera. El nou entrenador ha optat per mantenir el pivot gironí amb Gumbau i Granell que era el més usat per Unzué, i dalt ha sortit amb Borja de mitja punta i Stuani de referència, amb Jairo i Gallar generant per les bandes. L'Extremadura ha començat buscant una pressió alta que angoixés els visitants, sense que això s'acabés traduïnt en un excessiu perill per a Juan Carlos.

El primer avís del partit ha arribat de les botes de Granell, amb un xut de falta molt similar al que li ha permés fer el 0-1, que ha marxat llepant el pal dret de Yamaguchi. A la segona que ha tingut el migcampista gironí, no ha perdonat: veient el porter local avançat, ha llançat la pilota a l'escaire amb un toc subtil. El 0-1 ha sigut un cop per als locals i han dut els millors moments dels visitants, que quan podien jugar amb la pilota, feien anar de bòlit el rival. En una d'aquestes jugades ha arribat el 0-2: Borja García ha entrat per la banda esquerre, ha retallat i ha enviat un fort xut que Yamaguchi ha rebutjat de males maneres. Stuani, molt atent, li ha guanyat la partida i, de cap, ha fet el segon del Girona. Era el seu gol número 50 entre lliga i copa de l'uruguaià, 51 si també es compta el que va fer a la Supercopa de Catalunya del curs passat, que va donar el títol als blanc-i-vermells.

A la segona part Pastrana, que acabava de sortir al camp, ha fet el primer avís per part de l'Extremadura, amb un xut des de fora l'àrea que ha sortit fora a la dreta de Juan Carlos. Per postres, Stuani ha patit una lesió muscular i ha demanat el canvi, donant entrada Pep Lluís Martí a Jonatan Soriano tot just a l'inici de la segona part. El Girona estava fred i els locals, a pesar de la llosa del 0-2, hi posaven molt d'ímpetu. Per fortuna, un gol d'Airam Cabrera, que hauria obert molt el partit, ha sigut anul·lat per fora de joc, i això que al VAR hi havia l'inefable Ocón Arráiz.

Però el Girona ha acabat pagant la seva desconnexió i Kike Márquez, que acabava de sortir a la gespa, ha fet l'1-2 rematant de cap, guanyant la partida a la defensa amb molta facilitat, una falta lateral. Amb més de mitja hora per davant, els locals estaven llançats. Tocava patir, i més sense Stuani a l'equip. L'aportació ofensiva dels visitants era nul·la. Yamaguchi, de protagonista, havia passat a ser un espectador més.

Quan més patia l'equip català, ha arribat l'1-3. En la primera jugada en atac del Girona a la segona part, una contra de llibre conduida per Borja García, Jonatan Soriano ha donat aire als de Pep Lluís Martí. Borja ha donat la pilota a l'esquerre a Jairo i aquest, amb una centrada precisa, l'ha posada a l'àrea, on l'exblaugrana no ha perdonat. El partit no ha tingut més història perquè aquest sí que ha sigut un cop definitiu.

Extremadura: Yamaguchi, Pardo, Diego Caballo, Borja Granero, Álex Díez, Nono, Rocha (Pinchi, min. 79), Cristian (Pastrana, min. 45), Gio Zarfino, Willy i Airam Cabrera (Kike Márquez, min. 57).

Girona: Juan Carlos, Mojica, Alcalá, Ramalho, Jordi Calavera (Marc Gual, min. 71), Gumbau, Granell, Jairo, Gallar (Maffeo, min. 60), Borja García i Stuani (Jonatan Soriano, min. 50).

Gols: 0-1, min. 17, Granell; 0-2, min. 35, Stuani; 1-2, min. 58, Kike Márquez; 1-3, min. 73, Jonatan Soriano;

Àrbitre: Gorostegui Fernández-Ortega. VAR: Ocón Arráiz; Va amonestar els locals Pardo, Álex Díez i Borja Granero, i els visitants Gallar, Calavera i Maffeo.

Estadi: Francisco De la Hera.