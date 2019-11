La recordada victòria del Palamós a Extremadura

El Girona mai ha jugat contra l'Extremadura, però a Segona Divisió hi ha un precedent amb final feliç per al Palamós, que va guanyar l'antic Extremadura el curs 1994-95, l'any del seu descens. Dirigits per Waldo Ramos, els palamosins van estirar fins al límit les seves opcions de permanència, i aquella tarda del 29 d'abril del 1995 els gols de Javi García i Bernardo van enviar els punts cap a terres gironines.

El Palamós, que va navegar per la categoria de plata durant sis temporades, va tenir en el seu últim curs el més complicat de digerir. Fins a tres entrenadors van passar per la banqueta del degà, començant per Robi, seguint per Curto i acabant amb Ramos, l'entrenador de l'ascens. La situació, crítica, va adquirir tons dramàtics a la jornada 18, una abans d'acabar la primera volta. Allà va ser quan la directiva es va encomanar a Ramos, que en 20 partits aconseguiria 6 victòries, 7 empats i 7 derrotes. No seria suficient per mantenir la categoria.

Immers en la millor dinàmica del curs, i quan semblava que la salvació podia ser real, el Palamós visitava Extremadura. Setmanes abans havia golejat el Leganés (7-1) i havia empatat contra l'Eibar (1-1) i l'Athletic Club B (1-1). L'onze escollit està ple d'històrics: Navarro, Eloy Pérez, Horcajada, Àlex, Fael, Àlex Fernández, Frank, Bernardo, Puche, Puche II i Javi García. A la segona part van entrar Mínguez i Nené Ballina. Però el partit ja estava encarrilat, gràcies als gols de Javi García i Bernardo. Per l'Extremadura, va retallar les diferències José Luis.



Un rival desconegut

L'estrena de Pep Lluís Martí a la banqueta blanc-i-vermella serà contra el nou Extremadura, fundat el 2007 i que encadena la segona temporada consecutiva a la Segona Divisió, després d'acabar el curs passat en una còmoda tretzena posició. No hi ha cap experiència prèvia entre el Girona i el club extremeny, però aquesta no serà l'única vegada que els de Montilivi s'hi trobin. Perquè el pròxim rival inèdit serà el Fuenlabrada, que visitarà l'estadi el diumenge 24 de novembre, d'aquí a tres jornades.

Martí, en canvi, sí que sap el que és enfrontar-se a l'Extremadura. Ho va fer el curs passat, en el seu segon partit a la banqueta del Deportivo de la Corunya, amb qui es va estrenar amb una derrota contra l'Osasuna (2-1). També va perdre amb l'Extremadura (1-2) sumant un 0 de 6 que ningú espera que repeteixi a Montilivi. Perquè si es pot triar, millor que s'estreni tal com ho va fer amb el Tenerife, en què va guanyar l'Alabès (2-0).



El passat de Jairo Izquierdo

Jairo Izquierdo va destapar totes les seves virtuts a Extremadura, després que Pep Lluís Martí no el fes jugar gaire a Tenerife, on van coincidir. L'extrem canari, després d'un curt pas pel Melilla, va aterrar a terres castellanes a la Segona B, i va tenir un paper protagonista per assolir l'ascens a Segona. Jairo va jugar tots els partits: els 38 de Lliga i els sis de play-off, en què l'equip va superar el Deportivo Fabril, el Mirandés i el Cartagena. Amb 3.183 minuts, va aconseguir marcar sis gols. I el Girona va lluitar per ell, fins al punt que Quique Cárcel es va assegurar els seus serveis per una xifra aproximada de 300.000 euros. Amb els blanc-i-vermells a Primera, va marxar cedit al Cadis, però el descens d'aquest estiu ha fet possible que Jairo, que avui podria sortir d'inici, completi el seu primer any a Montilivi.