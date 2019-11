Els 20 punts del primer terç de la Lliga són pocs per l'ascens directe

Superat el primer terç de Lliga (14 jornades), els números del Girona no són els esperats. I això que ahir es va guanyar a Almendralejo, en l'estrena de Pep Lluís Martí. Els 20 punts que suma l'equip el mantenen molt a prop de la zona de promoció i, fins i tot, de l'ascens directe (l'Almeria, segon, en té 24), però això no amaga que la dinàmica ha de ser molt millor si realment es vol aspirar a pujar directament. Perquè, de moment, el Cadis, líder amb 34 punts, va disparat.

La progressió de 20 punts en un terç de Lliga es traduiria en 60 a final de temporada si es mantingúes aquest ritme. Una quantitat del tot insuficient per aspirar a pujar a Primera directe, i que ja vindria just per assegurar una plaça de promoció. Això sí, la Lliga està igualadíssima i si fent-ho força espès el Girona està allà, per poc que Martí pugui capgirar la dinàmica es pot aprofitar el tram final de la primera volta per fer un salt de qualitat a la classificació.

Aquest mes el Girona té partits sobre el paper assequibles. Divendres arribarà a Montilivi el Tenerife, amb els mateixos punts (14) que un Màlaga que marca el descens. Després tocarà jugar contra dos recent ascendits que han començat la temporada forts (Ponferradina i Fuenlabrada), tot i que per pressupost les plantilles no es poden ni comparar. Un aspirant a l'ascens directe hauria de tancar la primera volta, almenys, amb 35 punts o més. Queden set partits.