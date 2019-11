«Ara el més important és que el Girona pugui sumar de tres en tres»

Amb la victòria a la butxaca, la primera i el dia del seu debut, Pep Lluís Martí va comparèixer a la sala de premsa del Francisco de la Hera ben satisfet pel resultat, per l'entrega i també la intensitat dels seus futbolistes. També acceptant que, amb temps per davant, hi ha molt «marge del millora» i que l'objectiu immediat no és pas cap altre que el de treballar perquè l'equip cometi el mínim d'errors possible. El Girona, amb la victòria, ja suma 20 punts i és a quatre de l'ascens directe (l'Almeria, segon, en té 24).



el debut



«És evident que volíem començar amb victòria i això és el que hem aconseguit. El vent ha sigut protagonista i això ha fet veure dues parts molt diferents l'una de l'altra. Cada equip que ha tingut el vent a favor ha pogut jugar amb més tranquil·litat. En els moments més difícils hem sabut defensar i el tercer gol ens ha donat calma i serenor. Estic molt orgullós de la nostra primera meitat, de com hem anat a pressionar a dalt estant atents a les segones jugades».



ANÀLISI DEL PARTIT



«Realment esperava moltes de les situacions que s'han produït. Hem tingut intensitat, actitud, i els jugadors han demostrat que han volgut anar a buscar el partit. També és veritat que hem de tenir molta més pausa amb la pilota als peus. Tenint en compte el vent en contra i la intensitat del rival, no ha sigut fàcil, però hem mostrat capacitat de millora. Tot plegat ho treballarem a partir de demà (avui)».



el vent, protagonista



«Tot el partit ha estat marcat pel vent. Hem sigut intel·ligents a l'hora de buscar aprofitar aquesta situació. Teníem els jugadors adients, i el colpeig necessari. Ho hem aprofitat i hem estat encertat. També és veritat que en alguns moments ens ha mancat una mica de pausa per estar tranquils. Ara bé, amb tot el que s'ha produït hem d'estar orgullosíssims. Fins a l'últim jugador, fins i tot els que han tingut molèsties s'han esforçat». En aquest sentit va revelar que Borja García era un dels que va jugar tocat, però va poder aguantar els 90 minuts i a un gran nivell.



la lesió de stuani



«Li hem de fer les proves pertinents i llavors, amb el que ens diguin els doctors, ho valorarem. Ha tingut una molèstia als abductors».



saber patir



«Hem tingut la capacitat de posar-nos la granota de treball a l'hora de defensar i també d'atacar, tot buscant la porteria. L'Extremadura ha estat molt a sobre nostre i hem acceptat el repte de sortir al camp mirant cap amunt. Això tots, també Borja García, que tot i tenir unes molèsties ha aguantat tot el partit».



el canvi de maffeo



«Hi havia dos jugadors amb targeta (Calavera i Gallar) a la banda dreta i el que he pensat és que s'havia de tapar aquella banda. A l'altre costat hi havia Mojica i Jairo, tot i que hem entès que el millor era tapar les centrades laterals perquè ens estaven fent molt de mal. La idea principal era fer jugar Samu Sáiz per tenir més la pilota, però veient com anava la cosa hem apostat per altres canvis».



doble pivot



«M'ha satisfet el seu partit (Granell i Gumbau), però no només el dels pivots, sinó el de tots. Els que han jugat i els que han estat a la banqueta. Tenim molta capacitat de millora, per això aquesta plantilla té el potencial que té. El més important és que hem de sumar de tres en tres i avui hem començat a fer-ho».

la importància de l'1-3



«Com sempre he dit, en aquesta categoria per més que guanyis de dos gols de diferència en qualsevol moment tot se't pot girar en contra. La qüestió era no perdre la concentració. Després del tercer gol hem sabut defensar, hem sigut intensos i contundents».



El proper partit del Girona serà divendres que ve a Montilivi contra el Tenerife, que aquesta jornada ha empatat amb l'Osca (0-0).