Granell: «El triomf era molt necessari per a la nostra autoestima»

Per a Stuani, marcar és el pa de cada dia i s'ha convertit en una rutina d'allò més agradable per als aficionats gironins veure-li fer-ho. L'uruguaià no va faltar a la seva cita amb el gol a Almendralejo però la lesió va fer que la seva alegria no fos completa. Els que també van veure porteria ahir van ser Àlex Granell i Jonatan Soriano. El capità va obrir la llauna amb un golarro que va sorprendre Yamaguchi mentre que el veterà davanter va marcar el gol de la tranquil·litat a la segona part. Granell va explicar al final del partit que la victòria tenia una dedicatòria especial: Chicho, fins fa una setmana segon entrenador de l'equip, i que ha decidit no continuar vinculat al club. Granell i Chicho mantenen una gran amistat des de fa anys i el capità no se n'amaga. «Seria absurd amagar una relació de tants anys. Durant aquests mesos ens hem respectat professionalment. Em sap greu que algú que estima tant el Girona no estigui amb nosaltres. Conec el seu talent pel Girona i pel futbol, i estic convençut que algun dia Narcís Pèlach, Chicho, serà l'entrenador del Girona.

Granell va detallar com havia anat l'acció del 0-1. «A la primera falta -que va anar al pal- ho havia provat pel vent, perquè el porter tingués dubtes. A la segona era més lluny he xutat amb més intensitat», explicava. El capità subratllava el valor de la victòria d'ahir en l'estrena de Martí. «En quatre dies no es pot canviar la cara per complet. El míster ve amb les idees molt clares i una identitat pròpia. Vol que competim i siguem agressius i valents amb pilota. Hem vingut a competir i fer un partit per guanyar. Era molt necessari per a l'autoestima del vestidor, que necessitava victòries».

Per la seva banda, Jonatan Soriano era un altre dels homes més feliços al final del partit. El davanter del Pont de Vilomara va estrenar-se com a golejador blanc-i-vermell en finalitzar un contracop. «Ja em tocava», deia, sincer. «Jugava poc però per mi és important ajudar l'equip. M'anirà bé per agafar confiança». Soriano reconeixia que l'equip havia canviat la mentalitat amb l'arribada del nou tècnic. «És normal. Amb Martí és una mica diferent. Tenim una mica més d'intensitat i ell també ens ho transmet d'una altra manera. Els primers partits sempre són així però el que volem és guanyar tot l'any amb aquesta mentalitat i intensitat», deia. La lesió de Stuani obre la porta a la titularitat de Soriano divendres contra el Tenerife (21.00 h).