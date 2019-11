La lesió de Stuani encén l'alarma el dia que arriba a 50 gols en Lliga i Copa

Mai la felicitat pot ser plena. El debut de Pep Lluís Martí amb el Girona es va saldar amb un triomf, però la lesió de Stuani, precisament el dia que marcava el seu 9è gol del curs, i el que fa 50 entre Lliga i Copa de blanc-i-vermell, va encendre les alarmes. De moment no hi ha un diagnòstic definitiu més enllà del que va explicar el tècnic al final del partit. L'uruguaià va fer-se una lesió muscular a l'inici de la segona part. «Li hem de fer més proves i després els metges diran com se l'ha de tractar, té un problema a l'abductor de la cuixa esquerra», va detallar.

Stuani, davant d'aquesta situació, pot estar KO uns quants partits. També està per veure si podrà anar amb la selecció d'Uruguai, que l'havia citat pels partits contra Hongria i l'Argentina dels dies 15 i 18 de novembre (i que li haurien fet perdre el duel del dia 17 al camp del Ponferradina. Óscar Tabárez aquesta temporada encara no l'ha vist. En les últimes dues convocatòries d'Uruguai el van haver de deslliurar pel judici del possible tripijoc del Llevant-Saragossa, on era un dels acusats.

Amb el d'ahir, el que representava el 0-2, Stuani ja ha fet 50 gols en 77 partits de Lliga i Copa del Rei amb el Girona. El mig centenar ja l'hauria superat si també es comptés el que va donar la Supercopa de Catalunya el curs passat. L'uruguaià és la gran esperança del Girona des de fa tres cursos. Ell va obrir el compte realitzador a Primera fent dos gols a l'Atlètic de Madrid (2-2) i des d'aquell dia no ha parat de veure porteria.

Dels gols en Lliga i Copa, 49 els ha fet entre Primera i Segona, mentre que un el va aconseguir a la Copa de la temporada passada (en l'històric partit al Wanda i que ajudaria a eliminar l'Atlètic). També va marcar a la Supercopa de Catalunya, davant el Barça gràcies a una diana des dels onze metres.

A Primera divisió va marcar 40 gols (21+19), mentre que aquest curs a Segona ja n'ha fet 9 i està igualat amb Alfredo Ortuño a la llista de màxims realitzadors. El consol davant de la seva lesió, si és que n'hi pot haver, va ser que el seu recanvi, Jonatan Soriano, es va estrenar fent l'1-3 després d'una bona jugada col·lectiva. Era la sentència per a l'Extremadura.