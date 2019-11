El porter Yamaguchi passa de la il·lusió del debut al malson dels dos primers gols

Es diu Louis Thébault-Yamaguchi, té 21 anys, i tot i néixer a París, des dels sis mesos que va marxar a viure a Tòquio. Fill de pare francès i mare japonesa, Yamaguchi va ser ahir un dels protagonistes de l'Extremadura-Girona, el dia que debutava a Segona divisió. I no precisament per bé, perquè les seves errades a la primera part en els gols de Granell i Stuani van permetre als visitants marxar al descans amb molta feina encarrilada.

El vent, com va dir Pep Lluís Martí, va ser un dels grans protagonistes de la jornada i va ser determinant per provocar les errades del jove porter local. Primer, estant massa avançat, empassant-se una falta molt llunyana de Granell. I poc després rebutjant de manera estrambòtica una rematada de Borja García que va deixar la pilota franca a Stuani, per rematar de cap el 0-2. «Em sap greu com ha anat tot, no ha sigut el millor debut, tot i que a mida que ha anat avançant el partit m'he anat sentit millor», explicava als vestidors als canals oficials del club local.

Yamaguchi va arribar a l'Extremadura procedent del Lorient francès i el curs passat alternava la feina amb el primer equip i els partits amb el filial, de Tercera divisió. Ahir li va arribar l'oportunitat de debutar, després del mal partit del veterà Casto a Almeria el cap de setmana passat. Yamaguchi és una de les joves promeses japoneses que aspira a ser als Jocs de l'estiu que ve. Es va formar al Tokyo, igual com el madridista ara cedit al Mallorca Takefusa Kubo. Amb ell han sigut companys diverses ocasions en les categories inferiors de la selecció de Japó.

En una entrevista al diari As explicava que «de jove alternava el judo amb el futbol, fins que als 11 o 12 anys vaig començar a destacar més com a porter i vaig firmar pel FC Tokyo». Després amb 15 anys va marxar a França, al Lorient, del qual el va captar l'Extremadura. En només dos anys a Almendralejo ja parla un perfecte castellà i està plenament integrat.



Manuel justifica el canvi

«El canvi del porter l'assumeixo. En soc el responsable. Ho he fet amb cap i criteri. En aquesta vida sempre hi ha una primera oportunitat. S'ha de posar allà, com ha fet el nano. Estic encantat amb ell. A vegades no tens sort quan comences, li pot passar a tothom. Era el moment de posar-lo», va assegurar al final del partit l'entrenador local, Manuel Mosquera. El canvi del veterà Casto pel jove franco-japonès era un dels temes més comentats i el preparador no en va defugir. Amb el 0-2 al marcador ell mateix admetia que «és complicat començar els partits amb dos gols en contra en només 30 minuts. Sobretot amb equips així, com el Girona».

Tot i la derrota, Manuel va assegurar que «els futbolistes sempre donen una nota altíssima, però no és fàcil sempre remar en aquestes condicions. Hem millorat a la segona part i hem tingut opcions de pensar que podíem empatar. Ara, sempre remant en contra. Així és molt difícil. Hem de fer autocrítica», va dir. Sobre el rival, el Girona, el preparador dels extremenys va dir que «és un equip molt fort, que et fa pagar qualsevol error». En un moment especialment delicat pel seu equip, i també pel seu propi càrrec a la banqueta, enfonsats als llocs de descens a Segona divisió B, va afegir que «si en tres partits ens han fet nou gols és evident que moltes coses no estem fent bé. Ho assumim. Això ens ha de marcar un punt d'inflexió».