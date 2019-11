Soriano: "Per a un davanter és important ajudar amb gols"

Jonatan Soriano era conscient quan va signar pel Girona que a davant hi tenia el gran referent i el pal de paller del club, Cristhian Stuani. Lògicament la suplència no és quelcom que li agradi però amb 34 anys té clar que el rol que li toca. Diumenge passat a Extremadura va substituir l'uruguaià, lesionat, i va poder, per fi, estrenar-se com a golejador amb el Girona. "Em vaig treure un pes de sobre", ha reconegut aquest migdia. Soriano, tot i això, admet que fins ara ha tingut poca participació i així és difícil veure porteria. "Havia jugat i sempre havien estat 12 o 12 minuts amb el marcador en contra. No havia aconseguit crear pràcticament cap ocasió tret del gol a Osca que em van anul·lar", recora. Per tot plegat, Soriano considera que és "important" poder ajudar l'equip amb gols per a un davanter.

Amb el clar objectiu de tornar a Primera, l'arribada de Martí sembla haver despertat l'equip. Tot i això, l'exdavanter de l'Espanyol i el Barça és partidari de no pensar en res més que no sigui el partit de divendres. "No hem de pensar en l'any passat ni l'any que ve, només en aquest. Hem de córrer, lluitar, patir i guanyar. La qualitat la tenim i la mentalitat i la intensitat l'hem de donar. Si tots ho fem, segur que l'equip estarà a dalt", ha dit.