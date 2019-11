Stuani, benvinguda rutina

No fa ni un mes que bufava 33 espelmes, però això no li impedeix seguir fent allò que més li agrada. Jugar a futbol i també fer gols, la seva especialitat, sobretot des que va optar per vincular-se al Girona l'estiu del 2017, quan va decidir posar el punt final a una etapa de dues temporades al Middlesbrough anglès. En aquell moment no ho sabia, però Cristhian Stuani acabava de prendre una de les millors decisions de la seva vida. O almenys de les més encertades i que han donat fruits ben aviat. El davanter va trobar un equip fet a mida i l'equip va topar amb un davanter excel·lent per la seva manera de ser i jugar. En dos anys i pocs mesos ha mantingut el llistó ben alt. Mes rere mes. No l'ha frenat ni el canvi de categoria perquè a Segona manté intacte el seu olfacte golejador.

Diumenge, al Francisco de la Hera, va afegir una víctima més a la seva col·lecció. S'enfrontava a l'Extremadura i també va veure porteria. Benvinguda rutina per a un Girona que s'ha acostumat a viure dels gols de l'uruguaià, actual pitxitxi de la categoria amb nou gols, els mateixos que Luis Suárez (Saragossa) i Alfredo Ortuño (Oviedo). Cap novetat perquè precisament això és el que ha fet des que vesteix de blanc-i-vermell. Marcar i fer-ho repetidament. Dos anys més gran de quan va arribar, manté la bona inèrcia, sense defallir i amb una projecció interessant que el tornen a situar cap a la barrera dels 20 gols, depenent, això sí, de com vagi la temporada. Actualment, els nou gols els ha atrapat a la catorzena jornada i Stuani els ha repartit en set jornades diferents per fer-los perquè ha sumat un hat-trick (contra el Rayo, l'únic que ha signat amb el Girona). Aquest curs ha jugat 11 partits. Pràcticament calca les xifres de l'últim curs. També va marcar el seu novè gol a l'onzena aparició, però aquell dia aconseguia un doblet, per la qual cosa tancaria el cap de setmana atrapant la desena. Va ser, també el mes de novembre i guanyant 1-3 a domicili, en aquest cas al camp de l'Espanyol. Curiositats. Això sí, els actuals guarismes són lleugeraments superiors als de la seva primera aventura a Montilivi. La temporada 17/18 va necessitar 14 partits per fer els seus primers 9 gols, així que va trigar un xic més que no pas ara.

Stuani, a més, ha superat el sostre anotador ja a la tardor de quatre de les seves temporades com a futbolista professional. Al Reggina italià ara fa poc més d'una dècada va fer un únic gol en tot un any. Jugant pocs partits, també s'ha de dir. Vestint la samarreta de l'Espanyol, durant dos exercicis consecutius (del 2012 al 2014) va fer set gols en cadascun d'ells. La seva experiència a Anglaterra la tancaria amb cinc gols oficials amb el Middlesbrough. De moment, la seva mitjana a Girona fa patxoca. Ha arribat als 51 gols, comptant Lliga, Copa del Rei i també Supercopa de Catalunya. Ha superat la barrera dels 20 gols en les dues primeres temporades, en què sempre ha jugat més de 30 partits disputant més de 2.700 minuts. Saber com hauran anat les coses quan s'acosti l'estiu és una incògnita, però de moment el ritme fa pensar que, si res es torça, Stuani serà fidel a la seva rutina.

Amb nou gols és, amb molta diferència, l'actual màxim realitzador de la plantilla. El segueix Marc Gual, que n'ha fet tres. Són dos els que acumula Borja García, com també Àlex Granell. Mentre que Gumbau i Jonatan Soriano n'han marcat un cadascun. També ha vist porteria aquesta Lliga Àlex Gallar, però el gol que va anotar el va signar quan encara era jugador de l'Osca, a la primera jornada.



Pateix una sobrecàrrega

Titular indiscutible sempre que les molèsties o les sancions ho han impedit, Stuani no va acabar el partit de diumenge amb l'Extremadura. Va notar una punxada als primers compassos de la segona meitat i va demanar el canvi. Ahir a la tarda se li van fer les pertinents proves mèdiques, que van confirmar que pateix una sobrecàrrega a l'adductor esquerre. No és un contratemps greu, però tenint en compte que divendres torna a haver-hi partit (contra el Tenerife a Montilivi) pot ser que Pep Lluís Martí decideixi no forçar la màquina i el faci descansar. Cal recordar que la setmana vinent ja no havia de jugar a Ponferrada perquè està convocat amb l'Uruguai per als partits amb Hongria (dia 15) i Argentina (18).