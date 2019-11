Calavera: "L'altre dia es va tornar a veure el Girona que tots volíem"

Jordi Calavera va jugar diumenge passat a Almendralejo tot just el seu segon partit amb el Girona. EL primer havia estat al camp de l'Almeria en una tarda per oblidar (3-1). DEs de llavors, el tarragoní havia alternat banqueta amb graderia. L'arribada de Pep Lluís Martí, afegida a la lesió d'Aday, pot haver canviat moltes coses per a Calavera. "Anímicament necessitava tornar als terrenys de joc i el míster em va donar la confiança. Quan et veus al primer onze d'un nou míster dóna ànims i il·lusió", ha explicat aquest migdia després de l'entrenament a La Vinya un Calavera que ha reconegut que ho havia "passat malament" tants partits fora.

Arran de la seva arribada, Martí està intentant impregnar l'equip de més intensitat i agressivitat. Contra l'Extremadura ho va aconseguir i el repte és ara mantenir-ho divendres contra el Tenerife. En aquest sentit, Calavera admet que amb el tècnic balear el Girona ha canviat la cara. "Històricament el Girona sempre ha estat un equip de tenir una intensitat alta, ser agressiu i passar per damunt dels rivals. Ho havíem perdut una miqueta. L'altre dia es tornar a veure el Girona que tots volíem. El míster ens ho diu i ho vam fer a la perfecció", ha deixat anar.