Martí s'enfronta al seu passat

Pep Lluís Martí n'ha viscut de tots colors durant la seva carrera esportiva. Des de debutar i pujar a Primera amb l'equip de la seva terra, el Mallorca, a guanyar dues Copes de la UEFA, una Supercopa d'Europa i una Copa del Rei amb el Sevilla, passant per un altre ascens a la màxima categoria amb el Tenerife. Precisament al conjunt canari hi va viure la seva primera experiència lluny de Palma com a futbolista. Allà va viure-hi l'ascens a Primera (2000-01) però també el descens el curs següent abans d'anar-se'n el 2002 cap al Sevilla, jugar mig any a la Reial Societat (2008) i tornar al Mallorca i retirar-s'hi (2008-15). Que Tenerife té un lloc important al cor i a la vida de Martí ho confima que al cap de pocs mesos d'haver penjat les botes, el balear va rebre una trucada del seu antic club per dirigir l'equip, ja com a entrenador, en substitució de Raül Agné. Martí va acceptar de bon grat i a l'Heliodoro Rodríguez López hi va començar la seva carrera com a entrenador.

El mallorquí va agafar l'equip en zona de descens i el va salvar tranquil·lament, fet que li va valer la renovació i poder viure la millor temporada al Tenerife dels últims anys (2016-17), en què va deixar l'equip a les portes de Primera Divisió en la final del play-off contra el Getafe. Els resultats no acompanyarien el curs següent, i també a Tenerife el tècnic hi va viure la seva primera destitució. El curs passat va tornar-se a quedar a les portes de Primera amb el Deportivo de la Corunya i enguany ha aterrat a Montilivi amb el clar objectiu de recuperar la categoria perduda.

Divendres Martí s'enfrontarà per primer cop com a entrenador al Tenerife, un club que l'ha marcat i on té un lloc guardat a la història com el tercer tècnic amb més partits dirigits (108). Només José Luis Oltra (160) i Álvaro Cervera (110) el superen. Martí fins i tot ha entrenat més cops el Tenerife que històrics com Jorge Valdano (102) o Juup Heynckes (104).

D'aquell intent fallit de pujar a Primera pràcticament no se'n recorden a Tenerife. Des de l'adeu de Martí, el club canari ha tingut quatre entrenadors (Etxeberria, Oltra, Luis César i ara López Garai) i ha finalitzat els dos cursos a la zona mitjana sense opcions de res. Això sí, a la plantilla la vella guàrdia de Martí continua donant guerra. A l'actual Tenerife hi continuen nou jugadors que van ser a les seves ordres durant les tres temporades -dues d'incompletes- que va ser a l'illa. Els supervivents són els capitans Suso Santana, Carlos Ruiz, Dani Hernández, Aitor Sanz i Alberto Jiménez, a més de Malbasic, Luis Pérez i el tercer porter Galván.

Divendres, s'espera que tots siguin a Montilivi, alguns a l'onze titular, d'altres a la banqueta, i es retrobin amb el seu extècnic. Martí també coincidirà amb el porter Adrián Ortolà i el davanter Nahuel Leiva, dos jugadors que la temporada passada eren al Deportivo de la Corunya i enguany juguen al Tenerife.