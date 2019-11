El popular Sisplau del Girona participa en una iniciativa pionera de LaLliga

Laliga ha demostrat que tots els aficionats estan units per un nexe comú, la passió que senten pel futbol i pels seus respectius equips. Per a això, ha volgut sotmetre a 42 seguidors, en representació de cada un dels clubs que militen a Laliga Santander i a Laliga Smartbank, a un experiment sonor pioner a Espanya: compassar els seus cors a través de la banda sonora de Laliga, composta per Lucas Vidal.

En el cas dels tres clubs catalans, els aficionats elegits van ser Kingsford Effah, el mític "Sisplau" del Girona FC, Patrick Tessmar, del Barça, ??i Maria Martínez, de l'Espanyol. Cap d'ells va dubtar a sumar-se a la iniciativa quan van veure la campanya fa alguns mesos. Al costat d'ells, altres 4.000 persones es van inscriure en el projecte, i finalment es van seleccionar a 42 seguidors, de 8 nacionalitats diferents. Tots ells es van desplaçar fins a Madrid de forma enigmàtica, sense saber quina sorpresa els tenia preparada Laliga. A l'arribar allà, els aficionats van començar a formar part de l'experiment sonor de forma anònima, sense conèixer la procedència o el club del fan que tenien al seu costat.

Aquest assaig està inspirat en un experiment dut a terme fa alguns anys per la Universitat de Göteborg (Suècia), que va demostrar que si diverses persones cantaven la mateixa cançó de forma simultània, les seves freqüències cardíaques es sincronitzen entre si, pujant i baixant juntes. En aquesta ocasió, l'experiment es va realitzar amb un grup de persones, homes i dones, de 18 anys d'edat.

Ara, Laliga ha volgut demostrar aquesta premissa, fent-ho amb aficionats reals i per a això, va establir una sèrie de paràmetres que permetessin que el mesurament fos d'acord amb les característiques de cada subjecte, marcant una franja cardíaca concreta en què tots els aficionats s'haurien de moure a terme de l'experiment, tot amb la supervisió de la doctora Tania Rodríguez Gabella, cardiòloga de l'Hospital Clínic Universitari de Valladolid. Un cop establert aquest paràmetre, es va mesurar la freqüència de cada aficionat amb l'ajuda de pulsòmetres, que enviaven el senyal a una pantalla comuna en què científics i Rodríguez Gabella monitorizaven l'evolució d'aquests batecs.

Hores després de l'inici de la prova es va aconseguir l'objectiu inicial, aconseguint que en alguns trams de la melodia s'arribés a xifres del 95% o el 100% de subjectes compassats. "El vincle que s'ha creat entre nosaltres a Laliga ha estat molt especial i va més enllà dels colors dels nostres clubs. Amb aquest experiment ens hem adonat que ens uneix alguna cosa molt més gran", deien els aficionats que van participar en l'experiment.

Un dels punts clau de l'experiment va ser l'anonimat de tots els participants. Des de l'inici es va evitar el contacte entre ells, amb la intenció de desenvolupar de la forma més polida possible la iniciativa. És per això que tots els aficionats van arribar vestits amb camises i pantalons negres, sense deixar veure l'equipació que tenien sota la seva indumentària. Al final de l'activació, quan els seus cors bategaven ja de forma compassada, el compositor Lucas Vidal (que feia de director de cor), els va convidar a deixar veure les seves equipacions. Tot l'experiment va ser gravat i el director de cinema Álvaro Brechner va ser l'encarregat de crear un curtmetratge que recull, a manera de pel·lícula, aquest emocionant experiment.