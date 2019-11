Calavera recupera la confiança amb Martí

Els últims anys, el lateral dret de Montilivi ha estat propietat de Pablo Maffeo. La joventut i projecció del barceloní afegits al rendiment tant a Segona A com a Primera van fer que el futbolista cedit pel Manchester City s'anés fent l'amo del carril dret passant per davant de Cifuentes i d'Aday. La temporada passada el Girona el va enyorar i de quina manera després que el City el vengués a l'Stuttgart per uns 10 milions d'euros. Enguany, Maffeo ha tornat a Montilivi, on des de la direcció esportiva no s'ha volgut repetir l'errada del curs passat, en què no es va fitxar cap lateral dret i es va apostar pel juvenil Pedro Porro. Així, a l'estiu es va incorporar Jordi Calavera, cedit per l'Eibar, per tal que hi hagués una forta competència al lateral dret, augmentada encara més amb la presència del polivalent Aday Benítez. Enguany, doncs, Juan Carlos Unzué començava la temporada amb dos laterals drets purs i un tercer, Aday, adaptable als dos costats. La demora en l'arribada de Calavera va fer que el navarrès fes tota la confiança en Maffeo i Aday i el tarragoní quedés arraconat de les convocatòries. Amb l'arribada de Martí, la cosa sembla haver canviat i s'obre un nou horitzó d'allò més engrescador per al jugador format al Nàstic.

Calavera va jugar diumenge passat a Almendralejo tot just el seu segon partit amb el Girona. El primer havia estat al camp de l'Almeria en una tarda per oblidar (3-1). Des de llavors, el tarragoní havia alternat banqueta amb graderia. L'arribada de Pep Lluís Martí, afegida a la lesió d'Aday, suposa un abans i un després en la temporada de Calavera. «Anímicament necessitava tornar als terrenys de joc i el míster em va donar la confiança. Quan et veus al primer onze d'un nou míster això et dona ànims i il·lusió», explicava ahir després de l'entrenament a La Vinya Calavera. El de Cabra del Camp reconeixia que ho havia «passat malament» tants partits fora de l'equip. «L'entrenador no confiava en mi o no tocava. Es passa malament tants partits a la graderia», confessa.

Calavera acumula tot just 148 minuts en dos partits, molt lluny dels altres laterals de l'equip: 754 de Maffeo en 11 partits i 932 d'Aday també en 11. Sigui com sigui, el tarragoní confia a poder seguir comptant per a Martí i tenir continuïtat. Encara que sigui d'extrem, tal com va fer durant una estona a la segona part del partit a Almendralejo. «Puc jugar de lateral dret o esquerre i als dos extrems. No és la meva posició habitual ni natural però m'hi sento igual de còmode», assegura.

Una de les primeres instruccions de Martí d'ençà del primer entrenament és intentar impregnar l'equip de més intensitat i agressivitat. Contra l'Extremadura ho va aconseguir i el repte és ara mantenir-ho divendres contra el Tenerife. En aquest sentit, Calavera admet que amb el tècnic balear el Girona ha canviat la cara. «Històricament el Girona sempre ha estat un equip de tenir una intensitat alta, de ser agressiu i de passar per damunt dels rivals. Ho havíem perdut una miqueta. L'altre dia es va tornar a veure el Girona que tots volíem. El míster ens ho diu i ho vam fer a la perfecció», va deixar anar.

El Girona no és lluny de l'objectiu però per acostar-s'hi necessita encadenar victòries. Al vestidor, segons Calavera, no hi ha angoixa per entrar als llocs de privilegi de seguida, sinó que únicament es pensa en el partit del Tenerife. «Estem preparats emocionalment pel que pugui passar. L'equip és ple de jugadors amb experiència, currículum i prou maduresa per tenir calma en els moments complicats que hem passat i per controlar l'eufòria si encadenem unes quantes victòries», deia.