"Amb Stuani esperarem fins a l'últim moment"

El Girona torna demà a escena després que diumenge estrenés l'era Pep Lluís Martí amb una victòria al camp de l'Extremadura. Rep el Tenerife amb ganes d'allargar la bona ratxa però també amb alguns dubtes perquè, si bé Jozabed, Aday i Ignasi Miquel estan descartats, no se sap encara si tant Juanpe com Cristhian Stuani arribaran.

L'uruguaià va patir una sobrecàrrega a l'adductor al Francisco de la Hera i avui s'ha entrenat per primer cop aquesta setmana. "Esperarem perquè tenim un últim entrenament i serà llavors quan decidirem. Esperem que pugui estar amb nosaltres", ha dit Martí en roda de premsa aquesta mateixa tarda. Passa el mateix amb Juanpe: "No descarto a ningú. Haurem d'esperar, farem una posada a punt i depenent de com estigui tothom farem la convocatòria".

Ha dit també que li fa "molta il·lusió" debutar a Montilivi, on espera que hi hagi "molts aficionats" que "ajudin" l'equip a sumar els tres punts. Serà un matx "especial" també perquè s'enfrontarà al Tenerife, l'equip on va iniciar la seva aventura com a entrenador. "És especial i no puc dir que no, aquesta és la realitat. El club em va donar l'oportunitat com a jugador, primer, i després a la banqueta. Els estic molt agraït, tinc molts aspectes de la vida que m'uneixen allà. Li tinc una estima molt especial a aquest equip i li desitjo el millor, però ara mateix vull que guanyi el Girona".

Ha analitzat també les virtuts del proper rival. "És una plantilla dissenyada per tenir la pilota, amb una filosofia de joc que aposta per tenir a molts futbolistes per davant per intentar desesperar l'adversari. Hi ha moments que ells ens trauran la possessió i no ens hem de desesperar si això passa. Són atrevits i segurament ens posaran les coses molt difícils".