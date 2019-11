Un Tenerife «sense por» ni tampoc amb cap lateral esquerre pur

Amb ben pocs dies per assimilar i assaborir la victòria de diumenge al camp de l'Extremadura, la plantilla del Girona ja té els cinc sentits posats en el següent compromís de Lliga. Arriba demà mateix, contra un Tenerife força irregular que té les places de descens a tocar. Això sí, el conjunt canari s'ha convertit en el setè millor visitant del campionat. De 21 punts possibles n'ha sumat 8 en totes les sortides que ha realitzat fins ara; fora de casa ha perdut tres partits, però ha puntuat en els altres quatre, amb un parell d'empats i les mateixes victòries. Això fa que Aritz López Garai, el seu entrenador, confiï plenament en la capacitat dels seus futbolistes per guanyar a Montilivi. «Fora de casa som fiables i tindrem possibilitats de sumar els tres punts. El més important és ser nosaltres mateixos», deia ahir en una roda de premsa en què assegurava que «no tenim cap por» de visitar un equip que la temporada vinent jugava a Primera i que al seu estadi suma bastants punts. «Volem ser protagonistes a la nostra manera, que no sigui un partit descontrolat ni que se'ns avancin». Això sí, demanava ser una mica més «contundents» i «efectius» a l'àrea rival per tenir encara més opcions. «Estem capacitats per guanyar», ho rematava.

López Garai ahir va complir ahir 39 anys i va admetre en roda de premsa que «vull tenir un bonic record d'aquest aniversari», de manera que el seu «millor regal» seria «la victòria» contra el Girona tot i admetre que als seus els espera un partit «difícil» davant un «molt bon rival» que té «les expectatives molt altes». També va assegurar que «coneixem Pep Lluís Martí» pel seu passat al Tenerife, si bé no amagava que «ell també ens coneix molt bé a nosaltres», per la qual cosa veure's les cares amb el tècnic balear tindrà avantatges i inconvenients.



La convocatòria

L'expedició del Tenerife viatjarà avui a primera hora cap a Girona i ho farà amb 19 futbolistes, després que ahir sortís a la llum la convocatòria. No hi serà Robert Mazan, que va ser expulsat l'última jornada i haurà de complir sanció. La principal incògnita és saber qui ocuparà el seu lloc al lateral esquerre perquè el seu teòric substitut, Isma López, no ha estat citat. López Garai disposa de dues alternatives. Una d'elles és la de canviar de banda un Shaq Moore que sol actuar per la dreta. L'altra alternativa és la de posar-hi Álex Muñoz, un central. Àlex Bermejo torna després de no poder jugar l'últim partit per lesió. Els futbolistes citats són: Ortolà, Luis Pérez, Álex Muñoz, Undabarrena, Alberto Jiménez, Milla, Naranjo, Borja Lasso, Dani Gómez, Suso Santana, Bermejo, Nahuel Leiva, Carlos Ruiz, Aitor Sanz, Miérez, Moore, Malbasic, Sipcic i Dani Hernández.