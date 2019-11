Girona-Tenerife: Tenir continuïtat, el camí per mirar d'una vegada per totes cap amunt

Ara mateix tots els equips es canviarien pel Cadis. Navega a velocitat de creuer el conjunt d'Álvaro Cervera. Líder sense discussió, fa de la regularitat el pa de cada dia i salta la notícia quan cedeix algun punt, sobretot si perd. Només ha necessitat un terç de temporada per encadenar cinc victòries en dues ocasions. Així s'explica que es miri a la resta de rivals des de la part alta, amb 34 punts, una desena més que els seus immediats perseguidors. Ser regular i mantenir pitjat el pedal de l'accelerador és la millor manera de tenir opcions de ser a dalt i lluitar per l'ascens, sobretot en una categoria tan competida i igualada com ho és la Segona Divisió, on enllaçar bons resultats no és gens fàcil. Ho ha tastat el Girona. Malgrat comptar amb la plantilla més cara i disparar l'ambició des del primer dia, col·leccionar victòries no li ha sigut gens fàcil i, en comptes d'això, el que ha fet és conviure amb la irregularitat. Per això és desè, amb tants triomfs com derrotes, i ja ha canviat d'entrenador tot i que som just al mes de novembre. Ha guanyat dos partits seguits un parell de cops. Contra Màlaga (1-0) i Rayo (3-1) i també davant Deportivo (3-1) i Racing (0-3). I prou. Per això, després de renéixer al Francisco de la Hera, és tan important tornar a celebrar avui una victòria. Per continuar enlairant-se, perquè la inèrcia sigui cap amunt. Amb Pep Lluís Martí a la banqueta el pas endavant va ser evident. No pas gran, però suficient per signar uns bons minuts de joc -no pas els 90 perquè es va patir durant una estona de la segona part- i per traduir al camp tots els ingredients que el tècnic havia demanat els dies previs al partit: valentia, intensitat i agressivitat. Aconseguit això i amb tres punts més al sac, aquesta nit (21 hores/GOL) es rep el Tenerife amb l'objectiu ben clar: guanyar, atrapar els 23 punts i pensar que l'ascens no és pas tan lluny com fa quatre dies semblava.

L'equip torna a Montilivi, on no hi guanya des d'ara fa un mes: va ser a principis d'octubre quan es va desempallegar del Deportivo (3-1). Després van venir dues ensopegades. Derrota amb l'Elx (0-2) i empat amb l'Alcorcón (0-0). Per tant, dos partits consecutius sense vèncer ni tampoc marcar a casa per a un dels millors locals de la Lliga, que vol fer del seu estadi un fortí, ara que comença a maquillar els seus números a fora, on fins fa quatre dies eren un veritable desastre. El rival, un Tenerife que està a tocar del descens, però que com a visitant se'n surt prou bé: lluny de l'Heliodoro ha guanyat dos partits i n'ha empatat dos més, a banda de tres derrotes.

Martí, com el dia de la seva estrena, no disposarà de tota la plantilla al complet. Aday continua recuperant-se de l'esquinç al lligament lateral extern del seu genoll dret, per la qual cosa la banda dreta de la defensa l'ocuparan Jordi Calavera -titular a Extremadura- o un Pablo Maffeo que ha perdut galons. De nou, problemes a l'eix perquè Ignasi Miquel continua fora de combat i Juanpe tot just acaba de superar una luxació aguda de l'espatlla esquerra que l'ha tingut de baixa aquestes dues últimes jornades. S'hi suma Jozabed Sánchez. Fa un mes es va fer mal a l'adductor llarg de la cama dreta. Es parlava d'unes tres setmanes de recuperació, però les sensacions a dia d'avui no són bones i sembla que ha recaigut, pel que encara no està per entrenar amb normalitat i molt menys per jugar. No s'espera que hi hagi gairebé cap canvi respecte a l'onze del diumenge, a l'espera del que pugui passar amb Cristhian Stuani. Va patir diumenge una sobrecàrrega a l'adductor i tot just ahir feia el seu primer entrenament. Caldrà esperar fins avui per saber si està o no a disposició. Si ell i el cos tècnic acorden que pot jugar, probablement ho faria d'inici. Si no és així, tant Jonatan Soriano com Marc Gual tenen opcions d'ocupar el seu lloc en punta. Coris, inèdit fins ara, està descartat per un esquinç al lligament lateral intern del genoll.

El Tenerife, de la seva banda, enllaça sis jornades sense guanyar i ha sumat només tres dels últims 18 punts possibles. Arriba sense lateral esquerre, perquè Mazán està sancionat i el seu teòric relleu, Isma López, no ha estat convocat. El seu lloc el pot ocupar Moore.