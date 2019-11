Coris pateix una lesió al genoll dret

Definitivament, Sebas Coris està de pega. El futbolista de Tossa no juga un partit oficial des del 21 de desembre de l'any passat i s'ha passat els últims mesos encadenant contratemps. Quan per fi va deixar enrere una lumbàlgia que l'havia obligat a ser intervingut al març, s'enfrontava al repte de convèncer tant Unzué, primer com Martí després. Tenia un lloc a la primera plantilla del Girona, però fins la data no havia entrat encara a cap convocatòria. Haurà d'esperar per això, perquè ahir el club informava que Coris pateix un esquinç del lligament lateral intern del genoll dret. El seu retorn als entrenaments no té data.