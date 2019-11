«Espero que Stuani estigui amb nosaltres, però haurem d'esperar fins l'últim moment»

Poques pistes li agrada donar a Pep Lluís Martí, amant de les rodes de premsa curtes i directes. Amb sis minuts i poc més n'hi va haver prou per despatxar la prèvia del partit d'avui amb el Tenerife. Suficient, això sí, per no descartar pas un Cristhian Stuani que es va entrenar per primer cop amb el grup aquesta setmana. «Espero que estigui amb nosaltres», va afirmar, tot aplaçant la decisió fins avui mateix, després de la breu sessió que l'equip realitzarà aquest matí.

A la nit, un duel ben «especial» perquè Martí es veurà les cares amb el club que li va donar l'oportunitat quan era futbolista i també entrenador. «Tinc molts aspectes de la meva vida que m'uneixen allà i la meva estima cap a ells és especial. Els desitjo el millor, però en aquest moment el que més vull és que el Girona guanyi els tres punts», deia. Espera millorar la versió de diumenge a Extremadura: «Hem de tenir controlats els partits i saber què hem de fer en tot moment».



.

Ànims del vestidor

«Tenim ara mateix les sensacions d'intentar recuperar la confiança, de saber que sempre després d'una victòria podem estar més capacitats per fer millor la nostra feina i estar més tranquils. Però la veritat és que el partit amb l'Extremadura ja està guanyat i ja no hem de pensar en això, sinó en fer la feina ben feta durant aquesta setmana, que ha sigut atípica perquè hi ha hagut menys entrenaments. Ara, he vist l'equip molt bé, amb confiança per afrontar aquest nou repte, que és un partit difícil».

Cristhian Stuani

«Hem d'esperar a demà, en l'últim entrenament. Llavors decidirem amb tots els jugadors que tenim disponibles. Esperant sempre que pugui estar amb nosaltres».

Els lesionats

«Fins al darrer moment no puc descartar ningú. És veritat que hi ha jugadors que tenen més molèsties i són per més temps. Repeteixo, farem una petita posada a punt demà i a partir d'aquí decidirem qui pot entrar a la convocatòria».

En què cal millorar?

«Hem d'intentar conduir els partits en tot moment, saber què hem de fer a cada minut. S'ha de saber jugar quan es té la pilota i també quan no la tenim. Ho hem d'interpretar tot amb encert, coneixent tots els conceptes. Això és un procés llarg i els jugadors, de mica en mica, ho estan entenent».

Debut a Montilivi

«L'afronto amb molta il·lusió. Per a mi és important el fet que hi hagi unió entre els aficionats i els jugadors. És quelcom important per sumar punts. Esperem molt del nostre públic, que la gent ens ajudi, i trobo que l'única manera que això es produeixi és que l'equip demostri tot el potencial que té».

Generar oportunitats

«Vull que el meu equip tingui la primera oportunitat, també la segona i totes. I que el rival no en tingui cap. Això és futbol i ens esperem moments i partits de tota mena. Hem d'estar sempre preparats perquè passin circumstàncies de tota mena».

Jonatan Soriano

«És tremendament important per a un davanter fer gol, com li va passar a ell l'altre dia. Això el pot fer sentir-se important també dins del grup. Ell és un gran jugador i important, com ho són tots dins del vestidor. Esperem moltes coses per part seva, com esperem també de la resta dels seus companys».

Passat al Tenerife

«És un partit especial, no puc dir que no perquè aquesta és la realitat. El Tenerife em va donar l'oportunitat com a jugador i després com a entrenador. Sempre estaré molt agraït al club. Tinc molts aspectes de la meva vida que m'uneixen allà i la meva estima cap a ells és especial. Els desitjo el millor, però en aquest moment el que més vull és que el Girona guanyi els tres punts».

El rival

«És un equip que està perfilat per tenir la pilota, amb una filosofia de joc que aposta per tenir molts futbolistes per davant la pilota, fent possessions molt llargues i desesperant el rival. Hi haurà molts moments en què el Tenerife ens treurà la pilota i el que hem de fer en aquestes circumstàncies és mantenir la calma i no desesperar-nos. Hem d'esperar sempre el moment oportú per robar i fer mal. És un equip molt atrevit que vol manar al camp i que ens posarà les coses molt difícils. No crec que els influeixi la seva mala ratxa i no canviaran la seva filosofia de joc. Hem d'intentar que no se sentin còmodes ni que puguin fer el seu futbol. Si tenim la pilota, ells poden patir».