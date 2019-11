Sis de sis amb Martí

Era igual com fos. De penal, amb un gol de rebot o amb l'esquena, però s'havia de guanyar. El Girona va confirmar que l'arribada de Pep Lluís Martí ha suposat el revulsiu esperat i va signar la segona victòria consecutiva superant el Tenerife a l'estadi. De penal i patint al final Malgrat que el rival va jugar tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Aitor Sanz (m. 43). Que el Girona té mancances és evident i Martí sap que té molta feina per fer; tanmateix, anar sumant victòries mentre el nou tècnic va injectant el seu segell a l'equip és una combinació fantàstica. Al Girona li va costar un munt doblegar la resistència d'un Tenerife molt alegre al mig del camp però inofensiu de cara a porteria. Ho va fer gràcies a un penal transformat, aquest cop sí, per l'infal·lible Stuani. Tot i que l'1-0 semblava obrir el que podia ser una còmode victòria, el segon no va arribar i al final, amb un parell de centrades el Tenerife va posar la por al cos als gironins. Res de greu però suficient per haver de patir una mica i fer més satisfactòria la victòria. El 6 de 6 de Martí impulsa el Girona amunt a la classificació i permet l'equip dormir en posicions de play-off a l'espera de la resta de resultats de la jornada.

Després de les molèsties que el van fer acabar abans d'hora el partit a Almendralejo, el gran dubte de la setmana era saber si Stuani estaria en condicions de jugar. Finalment l'uruguaià va ser de la partida i l'únic canvi que va fer Pep Lluís Martí a l'onze va ser l'entrada de Maffeo en el lloc de Calavera al lateral dret. Tocava fer encara més bo el boníssim 1-3 de diumenge passat contra l'Extremadura en l'estrena del tècnic balear a Montilivi. El partit va començar amb una pressió altíssima del Tenerife que estaven decidits a tenir la pilota. Martí ho sabia i havia transmès als seus que no es compliquessin la vida. Ben aviat es podia haver encarat el partit si en la primera rematada a porteria el pal no hagués escopit un xut de Borja García des de la frontal de l'àrea (m. 5). La pilota era del Tenerife però el Girona ja havia avisat. Calia també, sobretot, evitar que el rival s'avancés i haver d'anar a remolc. A punt van estar els canaris un parell de cops abans del quart d'hora. Primer Ramalho va tallar una rematada de Nahuel que entrava i, poc després, una centrada de Milla es va enverinar tant que va acabar al pal.

El Tenerife monopolitzava la possessió mentre el Girona, del tot conscient, ho permetia sense manies. Tocava esperar el moment. Stuani ho provaria amb un cop de cap lleugerament desviat (m. 30) i un minut després, Jairo va enviar una centrada-xut al pal. El Girona ensenyava les urpes. Una topada cap amb cap entre Alcalá i Carlos Ruiz en una pilota a l'olla del Tenerife va acabar amb el partit aturat per atendre els dos jugadors. Alcalá es va recuperar bé però Carlos Ruiz va haver de ser atès més estona a la banda i canviar-se la samarreta, bruta de sang. Amb deu homes al camp, Borja García va deixar sol Stuani per encarar Ortolà però Aitor Sanz, central improvisat, el va fer caure sent l'últim home. El capità canari va veure la vermella directa deixant el seu equip en inferioritat la resta del partit. I quedaven molts minuts per davant, ben bé 50.

Es va arribar a la mitja part amb empat sense gols. No s'havia vist un gran Girona però sí un equip intens, ben col·locat i que mossegava quan podia. Per davant restaven quaranta-cinc minuts, amb superioritat numèrica per buscar el gol de la victòria. Martí va moure peça a la mitja part amb l'entrada de Samu Sáiz en el lloc de Mojica. El retoc va fer que Jairo passés a ocupar el lateral esquerre. El Girona afegia qualitat a la zona de creació per buscar superioritats pel mig. Només començar Stuani, sol dins l'àrea petita davant el porter, va rematar incomprensiblement fora. Era el primer avís d'un Girona que semblava posar una marxa més al partit. Els de Martí van passar a fer-se amb el control absolut del partit i de la pilota. Stuani ho tornaria a intentar però toparia amb el peu d'Ortolà. El Girona tenia tancat el Tenerife a la seva àrea cercant la manera d'obrir la llauna. Tampoc va poder fer-ho Gumbau amb un xut llunyà. La via la trobaria des dels onze metres, qui si no, Stuani. Galech Apezteguia no va dubtar a l'hora d'assenyalar els onze metres després d'una caiguda de Samu Sáiz davant Sipcic. El Matador de Tala no va perdonar amb un xut arran del pal esquerre d'Ortolà, que va endevinar la direcció però no va poder fer res per aturar el llançament.

El Girona havia trobat el premi a tanta insistència i s'avançava merescudament al marcador. El Tenerife estava grogui. Amb un home menys, els canaris feien el que podien però continuaven vius amb un desavantatge mínim. El Girona tenia el partit controlat no, el següent, però el marcador era curt. Massa. Qualsevol mitja acció del Tenerife podia costar un ensurt com gairebé va ser una mala passada enrere Diamanka. Encara va posar més l'ai al cor una centrada de Suso Santana que Moore va rematar, sol entrant des de la dreta, per sobre del travesser.

Els gironins estaven avisats. S'arribava al tram final amb els ­nervis traient el nas a Montilivi. Tot i la superioritat numèrica, quan el Tenerife passava del mig del camp el Girona patia. Suso havia ­aconseguit desajustar el Girona amb la seva mobilitat. Montilivi es desesperava. El Girona necessitava aturar el neguit. La millor manera era tenint la pilota i frenant la voràgine en què s'estaven ­convertint els darrers minuts. Stuani va perdonar la sentència però de la mà de Samu Sáiz, l'equip va saber calmar el partit fins al xiulet final.

GIRONA: Juan Carlos; Maffeo, Alcalá, Ramalho, Mojica (Samu Sáiz, min. 46); Granell, Gumbau (Diamanka, min. 66); Gallar, Borja García (Jonatan Soriano, min. 75), Jairo; i Stuani

TENERIFE: Ortolá, Shaq Moore, Carlos Ruiz (Alberto, min. 46'), Sipcic, Álex Muñoz, Borja Lasso, Milla, Aitor Sanz, Nahuel, Dani Gómez (Suso, min. 75) i Malbasic (Undabarrena, min. 46)

GOL: 1-0, Stuani de penal (min. 62)

ÀRBITRE: Iosu Galech Apezteguia (navarrès). Ha amonestat Gumbau, Jairo (Girona); Shaq Moore, Dani Gómez, Ortolá, Milla, Undabarrena (Tenerife). Ha expulsat Aitor Sanz amb vermella directa (min. 44). VAR: Saúl Ais Reig (comitè valencià).

ESTADI: Montilivi, 7.013 espectadors