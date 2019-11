El Girona de Martí s'abona a la victòria

El Girona de Pep Lluís Martí compta els seus partits per victòries. Dos de dos. Cent per cent d'efectivitat. A fora i ara també a casa. En el debut del tècnic a Montilivi, l'equip ha superat un lluitador Tenerife gràcies a un solitari gol des del punt de penal de Cristhian Stuani. El duel ha tingut de tot, amb un domini que ha anat canviant d'amo, pals a banda i banda i fins i tot una expulsió, la d'Aitor Sanz abans del descans i que ha condicionat bastant els segons 45 minuts.

Martí, que sap molt bé de què va tot això, avisava durant la prèvia de dijous que la millor recepta per afrontar les eternes possessions del Tenerife era tenir paciència. "No ens hem de desesperar", deixava anar. El seu equip li ha fet cas i s'ha passat un grapat de minuts del primer temps esperant al darrere, veient-les venir. Perquè això ha fet el conjunt canari. Tocar i tocar. També pressionar a dalt, dificultant moltíssim la sortida de la pilota. Cert que el comptador d'ocasions s'ha obert ben aviat i pels de casa, amb un xut de Borja que ha escupit el pal. Com tampoc és cap mentida que, després, s'ha hagut d'esperar bastant per tornar a veure l'equip trepitjar l'àrea rival. Mentrestant, els de López Garai s'han fet un munt de conduir de dreta a esquerra, del darrere cap endavant.

Els ha funcionat prou bé la proposta, perquè han posat l'ai al cor més d'un cop. Alcalá i Ramalho, consecutivament, han hagut d'aparèixer en última instància per evitar un mal major. El primer, posant el peu davant un xut de Nahuel i l'altre, volant per refusar amb el cap una centrada perillosa. Un instant després, una centrada enverinada de Milla ha picat a la fusta. Els pals es repartien i també el domini a mesura que anava avançant el duel. L'ha madurat el Girona, pacient com li havia demanat el seu entrenador. Això ha donat els seus fruits. Ha passat l'estona i també s'han guanyat metres. Gallar ha provat Ortolá al 21, minuts abans que Stuani fregués l'1-0 amb un cop de cap marca de la casa que no ha trobat porteria per ben poc. El tercer en provar-ho ha sigut Jairo, amb un remat lateral que ha sorprès tothom i ha acabat trobant el pal. Un altre a la col·lecció.

El primer temps ha acabat amb una acció determinant. Aitor Sanz ha vist la vermella directa quan ha fet caure Stuani, que marxava tot sol cap a porteria en rebre una mil·limètrica passada a l'espai de Borja García. Tot i no haver perforat la porteria rival, el partit se li posava de cara al Girona, que havia d'afrontar els segons 45 minuts amb un jugador més.

Ha sigut murri Martí i, veient l'escenari, ha mogut les peces. Ha apostat per asseure Mojica, endarrerir Jairo posant-lo de lateral i reforçant l'atac d'aquell costat amb l'entrada de Samu Sáiz. A l'altre bàndol, el Tenerife ha introduït fins a dos canvis, tot buscant reforçar-se despres de l'expulsió, prescindint ara de la possessió. El panorama ha canviat per complet, perquè la pilota se l'ha quedat el Girona, que ha posat la directa tot buscant el gol. No ha arribat aviat per ben poc. Fins a dues clares ocasions ha tingut Stuani, que no ha estat encertat. Primer ha xutat fora, quan ho tenia tot de cares. I després, més escorat, ha topat amb el peu d'Ortolá.

Mentre un Juan Carlos inèdit s'ho mirava des de la seva porteria, els de Martí picaven pedra. Movent la pilota, d'un costat a un altre, davant una defensa poblada que treia aigua com podia. No ha pogut enderrocar el mur visitant fins que Galech Apezteguía ha decidit assenyalar penal sobre Samu Sáiz per una entrada de Shaq Moore, que s'ha salvat de veure la segona groga. Stuani, que n'havia fallat un dues jornades enrere amb l'Alcorcón, ha recuperat la punteria. El seu llançament, molt ajustat al pal, ha superat Ortolá desfermant l'eufòria dels poc més de 7.000 espectadors que hi havia a Montilivi.

1-0, un home més i fins al moment, superioritat aclaparadora. Tot pintava molt bé pels gironins, que així i tot han vist com el Tenerife, mogut per la necessitat, ha fet un pas endavant tot buscant l'empat. Una clamorosa errada de Diamanka, que ha fet una passada enrere massa tova, no ha anat a més perquè Juan Carlos ha sigut ràpid i ha sortit a temps. El primer ensurt, perquè n'hi ha hagut més. Una centrada de Suso amb tota la intenció del món l'ha rematat Moore per damunt del travesser. Això ha passat just després que Borja García s'hagi retirat del camp amb molèsties, deixant el seu lloc al camp a Jonatan Soriano.

Dosi extra de patiment quan Diamanka, un altre dels recanvis del segon temps, gairebé s'introdueix la pilota en la seva pròpia porteria en un inexplicable cop de cap que ha sortit fregant el pal i ha acabat en córner. S'ha jugat massa en foc i no ha sigut fins que el Girona ha decidit tenir i cuidar la pilota que no ha deixat el partit vist per sentència. I si no ha fet el segon, ha sigut perquè Stuani ha ajustat massa un últim xut que ha ensumat el pal llarg. Per la mínima, de penalt i patint. Però al cap i a la fi, victòria.

GIRONA: Juan Carlos; Maffeo, Alcalá, Ramalho, Mojica (Samu Sáiz, min. 46); Granell, Gumbau (Diamanka, min. 66); Gallar, Borja García (Jonatan Soriano, min. 75), Jairo; i Stuani

TENERIFE: Ortolá, Shaq Moore, Carlos Ruiz (Alberto, min. 46'), Sipcic, Álex Muñoz, Borja Lasso, Milla, Aitor Sanz, Nahuel, Dani Gómez (Suso, min. 75) i Malbasic (Undabarrena, min. 46)

GOL: 1-0, Stuani de penal (min. 62)

ÀRBITRE: Iosu Galech Apezteguia (navarrès). Ha amonestat Gumbau, Jairo (Girona); Shaq Moore, Dani Gómez, Ortolá, Milla, Undabarrena (Tenerife). Ha expulsat Aitor Sanz amb vermella directa (min. 44). VAR: Saúl Ais Reig (comitè valencià).

ESTADI: Montilivi, 7.013 espectadors