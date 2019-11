El Girona jugarà el diumenge 17 al camp del Ponferradina (12h) amb moltes baixes de jugadors importants. Stuani i Mojica no hi seran perquè estan convocats amb les seleccions d'Uruguai i Colombia, respectivament. Gumbau tampoc per acumulacio de targetes grogues. Avui ha vist la cinquena del curs contra el Tenerife.