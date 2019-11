El tècnic de Santa Coloma de Farners Domènec Torrent deixarà de ser l'entrenador del New York City, l'equip de la Major League Soccer nord-americà propietat del mateix grup del Manchester City i el Girona, després de perdre contra Toronto en les semifinals de la Conferència Est de la competició. Torrent i el New York han arribat a un acord per desvincular-se dos anys després de fitxar pel club i deixar la seva feina d'ajudant de Guardiola.