«Ens ha costat molt de treball guanyar aquests punts, hem fet una gran feina»

No dona grans titulars Pep Lluís Martí. És sincer, però també pràctic. Directe, sense floritures. No feia ni un quart d'hora que el Girona havia guanyat el Tenerife, que ell es va encarregar de calmar els ànims. Sí, li agrada veure's «el més amunt possible a la classificació», però també avisava de la «dificultat» que té la Segona Divisió i del que l'equip es trobarà en les properes jornades. «Estic content pel resultat, però ja ha passat i hem de començar a pensar en el proper partit», va etzibar.



sis de sis



«No es tracta només dels punts que hem sumat des que soc a la banqueta, sinó de tots els que tenim en total des que va començar la temporada. Avui hem demostrat que el futbol en aquesta categoria és més difícil. Hem de ser conscients d'això, de la dificultat que tindrem d'aquí al final de temporada. Estic content pel resultat, però ja ha passat. Ara hem de pensar en la propera jornada».

anàlisi del partit



«Hem estat molt bé sobretot a l'inici de la segona part. Abans de fer el gol i en els minuts posteriors a l'1-0. Potser hem estat un xic precipitats perquè teníem moltes ganes de marcar. Evidentment després apareix la por de perdre el que tens. Llavors el rival ens ha ofert coses. Crec que ho hem interpretat bastant bé. Ens hauria agradat tenir una mica més la pilota, tot i que com he dit no és pas fàcil. La Segona no permet que et relaxis ni un segon. Això és el que ens trobarem des d'ara fins al final de temporada».



el canvi de mojica



«Mojica ha notat unes molèsties a la primera meitat i per això als vint minuts ja he fet escalfar Samu Sáiz. Hem decidit no arriscar amb ell, tot i que tenia en ment fer un altre canvi. Gumbau havia vist una targeta groga i la idea era que el rellevés Samu per tenir més control al mig del camp. Però amb Mojica patint molèsties... Hem apostat per ell. Després, just quan teníem preparada l'entrada de Jonatan Soriano és quan hem marcat. Llavors hem tret Gumbau, perquè tenia la groga. Creiem que ha sortit bé».

samu sáiz



«El futbol té aquestes coses, que els jugadors decideixen i als que tenen qualitat, com és el cas d'en Samu, precisament els demanem això. Que agafin la responsabilitat i prenguin decisions. Que demani la pilota, la condueixi i llavors triï si defineix o fa l'última passada. Li hem de deixar explotar la seva qualitat. Hi haurà vegades que l'encertarà i en d'altres, que no ho farà».



dormint en «play-off»



«No soc gaire de mirar la classificació, sinó que em fixo més en la feina que fem cada dia. I trobo que hem fet una gran feina. Ens ha costat molt de treball sumar aquests tres punts. Està clar que tot el que sigui estar el més amunt possible és important per la confiança del vestidor».



feina per fer



«Tenim encara molta feina per fer. En l'aspecte tàctic, tècnic i també físic i mental. Hem de treballar cada dia per millorar. I les coses que es fan bé les hem de remarcar. Perquè els jugadors, quan surtin al terreny de joc, ho facin el millor possible. Són bons futbolistes i han de tenir tota la confiança»

la maduresa de jairo



«El conec perfectament i sé que pot jugar de lateral. Per això hem prescindit de Brian (Oliván) a la convocatòria. Ha madurat moltíssim i trobo que avui ha sigut un dels millors. Ha demostrat tenir molta personalitat. Estic orgullós de la feina que ha fet».