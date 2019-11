«Hem competit molt bé contra un superequip però tot ens ha sortit al revés»

«Frustrat, trist i enfadat» va comparèixer Aritz López Garai a la sala de premsa de Montilivi. Deia que encara estar «il·lusionat» i també amb el «suport» necessari per afrontar els propers dies com a entrenador del Tenerife. No l'acompanyen els resultats i així li ho recordaven els representants dels mitjans de comunicació que s'havien desplaçat des de les Canàries. Una vegada i una altra. Va mostrar-se convençut que «aquest equip no baixarà, tinguem catorze punts o només tres. No donem símptomes que això pugui passar. Aquesta plantilla té molt de futbol i ànima. Demostrarà que és de Segona Divisió i dels bons», va etzibar.

Segons el seu parer, el Tenerife anit va «competir molt bé contra un superequip» en un partit en què «ens ha passat de tot i tot al revés». Ho ha justificat. «Hem començat amb una lesió a l'escalfament que ens ha trastocat els plans. Després, quan el duel estava igualat ha arribat l'expulsió per una acció d'immaduresa. La nostra joventut es nota. I després, el penal és del tot innecessari, no el podem concedir». Això sí, s'ha mostrat orgullós de «l'esforç extraordinari» dels seus a a la segona meitat.