Objectiu escalar posicions

Tornar a guanyar per escalar posicions a la classificació, per consolidar-se de nou a Montilivi i per creure en el projecte que ara encapçala Pep Lluís Martí. El Girona no va jugar un partit vistós però sí que va mostrar-se sòlid en defensa i efectiu en atac davant un matx igualat en el primer temps i desequilibrat a partir de la inferioritat numèrica dels visitants.



Un canvi a l'onze. Amb Pablo Maffeo en el lloc de Jordi Calavera i amb un esquema similar en el debut a Extremadura, Pep Lluís Martí va donar continuïtat a uns futbolistes que han aconseguit encadenar dues victòries seguides. L'1-4-2-3-1 es manté com a sistema de joc, l'equip manté un bon equilibri atac-defensa, escull bé quan es pot sortir mitjançant el joc combinat o bé de forma directa i se situa correctament per pressionar l'adversari. Els canaris van disputar la pilota al Girona i en algunes fases del partit van guanyar-li la possessió. En defensa el conjunt d'Aritz López Garai sortia quasi sempre a pressionar la sortida de pilota i obligava el porter local a desplaçar en llarg. L'alternança entre la pressió i el replegament intensiu posava en dificultats el joc del Girona, que, mancat de continuïtat, no trobava la manera de marcar el primer.



Expulsió decisiva. Borja García va assistir cap a Stuani en la jugada de l'expulsió d'Aitor Sanz. Els visitants es quedaven en deu i encara quedava molt partit per endavant. Amb la superioritat numèrica Martí buscava recursos per atacar millor, Mojica deixava el seu lloc a Samu Sáiz, que se situava a la banda esquerra mentre Jairo Izquierdo realitzava de lateral ofensiu per revolucionar l'atac des del darrere. Augmentava la possessió pels gironins i la velocitat de pilota era millor que a la primera part. El Tenerife tenia les idees clares i dedicava tots els esforços a defensar bé, i fins que no va arribar la jugada del penal estaven aconseguint el seu objectiu. Ahir Stuani no va fallar però a la part final el Tenerife va tenir l'empat a prop, Shaq Moore va enviar la pilota fora quan tenia el gol a tocar.