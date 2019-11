Stuani, Mojica i Gumbau seran baixa a Ponferrada

El Girona va encadenar ahir la seva segona victòria amb Pep Lluís Martí a la banqueta, però el futbol no s'atura i menys a Segona Divisió, on, a diferència del que passa a Primera, la competició segueix encara que hi hagi una data FIFA amb enfrontaments de seleccions. Així, la setmana vinent els gironins visitaran el Ponferradina amb les baixes de Cristhian Stuani i Johan Mojica, que han estat convocats per les seleccions d'Uruguai i Colòmbia, respectivament. Tampoc serà a Ponferradina Gerard Gumbau, que ahir va veure la cinquena targeta groga de la temporada, la qual cosa obligarà Martí a trencar per primer cop la seva aposta pel doble pivot gironí amb Granell i el jugador de Campllong.

A l'altra cara de la moneda hi ha el possible retorn de Juanpe, que aquesta setmana ja s'ha entrenat alguns dies amb el grup, mentre que, si no hi cap sorpresa, ni Ignasi Miquel, ni Jozabed, ni Aday ni lògicament Coris estaran disponibles per jugar al camp del Ponferradina. Sobre el paper, Stuani i Mojica marxaran cap als seus països, però el lateral colombià no va poder acabar el partit d'ahir contra el Tenerife i ara s'haurà de veure si està en condicions.